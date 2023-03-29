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Мурманская область. Арктика (16+)29.03.23 08:40

Концерты, кинопоказы и тематические лекции: в Мурманской области пройдёт единый день, посвящённый юбилею Рахманинова

В этом году в России отмечается 150-летие великого русского композитора Сергея Рахманинова. Тематические лекции, концерты и фестивали будут проходить по всей стране в течение года, но основные события культурной программы запланированы на 1 апреля.

Присоединиться к мероприятиям в этот день смогут посетители учреждений культуры нашего региона.

В Мурманской областной научной библиотеке пройдёт литературно-музыкальный вечер «Рахманинов и его время». Участие в нём примут музыкальные коллективы Мурманского колледжа искусств и детских музыкальных школ Мурманска. На концерте прозвучат известные произведения автора и его современников, а гости обсудят творчество композитора и оценят его влияние на музыкальную культуру.

На сцене областной филармонии в рамках фестиваля, посвящённого 150-летию Сергея Рахманинова, концертное исполнение оперы «Алеко» и симфоническая поэма «Утёс» представят Мурманский филармонический оркестр под управлением дирижера Андрея Рейна.

Посетителей областного художественного музея ждут показ фильма-фантазии о жизни композитора «Ветка сирени» и классический музыкальный вечер «Всюду Рахманинов», на котором студенты колледжа искусств исполнят избранные произведения Сергея Васильевича.

Кинопоказ с тифлокомментариями организует областная библиотека для слепых и слабовидящих: художественный фильм «Мальчик русский» расскажет о незрячем мальчике-солдате в годы Первой мировой войны и музыкантах симфонического оркестра «Таврический», исполняющих 3-й концерт Рахманинова.

Погрузиться в «Воображаемый мир Рахманинова» смогут гости Мурманского областного краеведческого музея. Посетители увидят раритетный патефон, ноты и музыкальные журналы XIX – начала XX веков, а также смогут послушать пластинки с произведениями Сергея Рахманинова.

Юных северян и их родителей ждут в областной детско-юношеской библиотеке: там пройдёт тематическая игра-ассоциация и вечер эстетики, где будут звучать стихи о Рахманинове в сопровождении музыки композитора, а студия исторического танца «Шатлен» исполнит вальс и проведёт танцевальный мастер-класс для гостей встречи, сообщает Министерство культуры Мурманской области.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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