Конец года – хороший повод напомнить о повышении зарплаты

По данным исследований hh.ru, более 70% работающих россиян недовольны текущим уровнем оплаты их труда. Но только 58% соискателей отметили, что пытались говорить с руководством на тему повышения зарплаты, и более половины из них испытывали при этом дискомфорт.

Исследования также показывают, что около 40% россиян после разговоров о повышении зарплаты действительно увидели прибавку в доходе, и лишь треть (34%) из них полностью осталась довольна тем объемом денег, который им прибавили в заработок.

Как провести разговор о повышении зарплаты, чтобы не осталось неприятного осадка, а зарплата реально стала выше. Советы экспертов hh.ru читайте далее.

Правильная аргументация

Самое важное в разговоре о возможном повышении зарплаты — подготовить правильные аргументы, почему вам нужно поднять зарплату? Подумайте, какой вклад в развитие бизнеса вы вносите:

• возможно, вы напрямую влияете на рост дохода компании или на повышение эффективности и сокращение затрат;

• вспомните о важных задачах, проектах, которые вы реализовали за последние полгода-год;

• расскажите об увеличении обязанностей и уровня ответственности с момента вхождения в должность.

Также полезно будет, изучить рынок труда, чтобы понимать существующий уровень оплаты на аналогичных позициях. Особенно ценной будет информация о зарплатах в компаниях-конкурентах. Таким образом вы составите представление о «вилке» зарплат. Если ваш нынешний оклад существенно ниже рынка, это тоже может быть аргументом для повышения.

Встреча с руководителем

Выберите время для разговора о зарплате и спланируйте личную встречу с руководителем. Подходящим моментом, например, может быть завершение важного проекта или период, когда компания утверждает бюджет на следующий финансовый год и планирует фонд зарплат. С точки зрения календарного времени оптимальны конец квартала или года, а также начало календарного года, когда многие компании пересматривают уровень оплаты труда сотрудников и готовы к диалогу.

Непосредственно на встрече: спросите мнения руководителя о ваших успехах — из его ответа вы уже поймете, подходит ли момент для разговора о повышении зарплаты. Приведите примеры своих достижений. Определитесь и озвучьте сумму желаемого повышения. Не нужно объявлять итоговую цифру вплоть до рубля: назовите определенный интервал, в который должна попадать ваша зарплата. Но будьте морально готовы, что руководитель предложит вам зарплату по нижней границе интервала.

Маловероятно, что после этой беседы руководитель сразу озвучит свое решение, ведь это требует согласования. Но по итогам встречи вам стоит зафиксировать договоренности о том, когда руководитель вернется с ответом. Если ваш руководитель откажет вам в повышении сейчас, то важно понимать почему и обговорить условия для повышения в будущем.

Чего не следует делать

Не стоит шантажировать уходом или, наоборот, давить на жалость. Следуйте деловому этикету, демонстрируйте профессионализм и позитивный настрой. Также плохая тактика — ссылаться на зарплаты коллег и сравнивать себя с ними. Кроме того, для некоторых компаний инфляция в качестве аргумента - слабый довод, так как в таких компаниях понятия «индексация зарплаты с целью компенсировать инфляцию».

Что ещё следует учитывать

В крупных компаниях, где выстроены процессы оценки персонала и пересмотра зарплат, почти невозможно получить повышение зарплаты вне установленных периодов. Кроме того, на повышение зарплаты выделяется бюджет, который ограничивает руководителей в этом вопросе. Поэтому в таких компаниях повышение зарплаты возможно только в определенный период (обычно это начало финансового года), в рамках выделенного бюджета и при соблюдении условий для повышения (например, выполнение KPI, длительность работы в компании и прочее).