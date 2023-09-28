«Конец одной эпохи»: генеральное консульство Финляндии на Преображенской площади в Санкт-Петербурге на этой неделе прекращает свою работу

В сообщении уточняется, что решение о закрытии было принято российской стороной, и, по словам президента Финляндской Республики Саули Нийнистё, означает «конец одной эпохи».

Генеральное консульство Финляндии в Санкт-Петербурге было открыто сто лет назад в 1923 году. В пиковый период им было выдано более миллиона виз. Кроме того, его подразделения были открыты в Петрозаводске и Мурманске в начале 1990-х годов.

«Со зданий генерального консульства и резиденции генерального консула спущены флаги и сняты гербы. Всё же многим мы хотим сказать «до свидания», а не «прощайте». Наше посольство в Москве продолжит нашу работу», - отмечает в тексте поста в соцсети «ВК» генеральный консул Саннамаариа Ванамо с командой,

Напомним, ранее, 17 мая, в МИД Финляндии заявили о заморозке банковских счетов представительств страны в России. Позднее в российском внешнеполитическом ведомстве подтвердили ограничения на использование банковских счетов посольства и генконсульства Финляндии в РФ. Ограничения стали ответом на меры финской стороны, касающиеся заморозки российских активов на территории страны.

После этого, 30 мая, МИД РФ заявил послу Финляндии о закрытии отделений консульства в Петрозаводске и Мурманске. Такое решение приняли в связи с конфронтационным курсом Хельсинки в отношении Москвы.

Как пишут iz.ru, в конце июня стало известно, что Финляндия продлевает ограничения на въезд в страну для россиян. Президент и министерский комитет по внешней политике и политике безопасности заявили, что ограничения на поездки сохранят и ужесточат во избежание злоупотреблений.

В начале июля МИД РФ сообщил, что Москва с 1 октября отзывает своё согласие на деятельность генконсульства страны в Санкт-Петербурге, а также высылает девять финских дипломатов. В середине месяца в канцелярии президента республики Саули Ниинистё заявили, что Финляндия в ответ отзывает согласие на работу генконсульства России в Турку с 1 октября 2023 года.

27 сентября гражданская инициатива с требованием закрыть консульство России на Аландских островах (автономия в составе Финляндии) набрала необходимые 50 тысяч подписей и поступит в финский парламент.

С 1 октября у Финляндии будет действовать лишь одно дипломатическое представительство в РФ — посольство в Москве, тогда как у России остаются два диппредставительства в Финляндии: посольство в Хельсинки и консульство в Мариехамне (столица Аландских островов).

Фото: https://vk.com/wall-52609630_23132?z=photo-52609630_457242641%2Fwall-52609630_23132