Конференция о семьесберегающих технологиях «Путь семьи» объединила более 80 экспертов

В Центре опережающей профессиональной подготовки Мурманской области специалисты, работающие с семьями, обсудили ключевые подходы, вызовы для института семьи в арктическом регионе и представили успешные региональные практики.

Открыла программу выступлений экспертов уполномоченный по правам ребёнка в Мурманской области Алевтина Андреева с информацией об итогах работы. В своём докладе она отметила, что в регионе продолжает развиваться служба медиации, а также введены дополнительные ставки для осуществления сопровождения семей.

«У каждого ребёнка есть право на семью. На конференции обсуждались новые подходы к семьесберегающим технологиям в Мурманской области. Был представлен практический опыт региона, в том числе с участием некоммерческих организаций, с которыми сотрудничают государственные учреждения. За последний год были сделаны ключевые шаги — работают родительские клубы, открыт центр, в котором родители с детьми могут находиться без разлучения, получая помощь в кризисной ситуации. Наша задача — сопровождать семьи так, чтобы дети оставались в семье. Мы хорошо с этим справляемся — в нашем регионе есть результаты, которые мы представили на конференции», — рассказала Алевтина Андреева.

Во время мероприятия состоялись две дискуссионные площадки. Первая была посвящена вопросам семьесберегающих технологий и обсуждению моделей взаимодействия и сотрудничества специалистов различных учреждений и ведомств в контексте профилактики семейного неблагополучия. Вторая площадка была посвящена работе с подростками и молодёжью.

Так, были представлены результаты исследования ценностных установок студентов и молодёжи, которое проводилось в 11 регионах России, в том числе в Мурманской области.

«На мероприятии была возможность обменяться актуальными знаниями, разобрать практические кейсы и познакомиться с новыми возможностями в сфере поддержки семьи. Надеемся, что тот опыт и знания, которые получили участники конференции, пригодятся им в дальнейшей работе», — отметила руководитель МРОО «В защиту жизни» Юлия Трифонова.

Важным итогом работы площадок конференции стали предложения, способствующие повышению эффективности работы с семьями: создание региональной супервизорской службы для специалистов, развитие деятельности просемейных НКО, укрепление межведомственного взаимодействия, тиражирование успешных практик областного центра на отдаленные муниципалитеты Мурманской области, развитие форм и методов работы с молодёжью по формированию традиционных семейных ценностей.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/562755/#&gid=1&pid=2