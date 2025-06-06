В Архангельске состоялось 67-е заседание конференции Парламентской Ассоциации Северо-Запада России. В масштабном мероприятии приняли участие представители 11 субъектов Северо-Запада России, в том числе спикер Мурманской областной Думы Сергей Дубовой.

Пленарное заседание вёл председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский. В повестку дня конференции вошли порядка 25 вопросов, часть которых посвящена социально значимым темам, бюджетного, административного, пенсионного законодательства, туристской деятельности, экологии и культуры.

Парламентарии Северо-Запада России приняли обращения в федеральный центр, затрагивающие сферы здравоохранения, образования, налогового законодательства, сельского хозяйства, экологии, ЖКХ, экономического и цифрового развития, социальной поддержки граждан, в том числе участников специальной военной операции и членов их семей.

В частности, парламентарии поддержали предложение коллег Законодательного Собрания Вологодской области об обращении к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину по вопросу изменения действующего законодательства в части исключения денежного довольствия участника специальной военной операции из расчета среднедушевого дохода семьи. По мнению депутатов, это необходимо для создания равных условий для семей участников СВО в части получения государственной социальной помощи и отдельных мер социальной поддержки.

Конференция ПАСЗР поддержала и ряд инициатив Мурманской областной Думы. Речь шла об обращении к председателю правительства Российской Федерации Михаилу Мишустину о внесении изменений в Правила компенсации расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно по территории России пенсионерам, проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

- Мы предлагаем снять ограничения о компенсации стоимости проезда только в пассажирских поездах, - пояснил Сергей Дубовой в своём выступлении. - В Мурманскую областную Думу, поступают обращения граждан, которые просят дополнить условие о компенсации проезда в плацкартных вагонах скорого поезда, так как большинство поездов, которые курсируют на постоянной основе с севера на юг страны и обратно, являются именно скорыми. Пенсионеры вынуждены решать вопросы о компенсации в судебном порядке, и суды эти иски удовлетворяют. Схожая ситуация в Карелии, Архангельской области и в Республике Коми. Мы рассчитываем на положительное решение этого вопроса федеральным центром в ближайшее время.

Кроме того, депутаты поддержали обращение мурманских коллег об обращении к Министру природных ресурсов и экологии Российской Федерации о совершенствовании механизмов распределения средств экологического сбора, уплаченного производителями автомобильных шин. Отмечалось, что вопрос утилизации старых автопокрышек стоит уже не первый год. Примерный подсчет по Мурманской области показывает, что ежегодно отходами становятся минимум 200 тысяч покрышек. У большинства автовладельцев в северных регионах два комплекта шин: зимний и летний, и зачастую они принципиально выбрасывают использованные покрышки на контейнерные площадки, так как "экосбор" уже был заложен в их стоимость. Между тем вывозить эту категорию отходов на мусорные полигоны запрещено, а механизм возврата производителю отслуживших покрышек до сих пор законодательно не урегулирован.

Для решения этого вопроса парламентарии предлагают: внести изменения в соответствующее законодательство и предусмотреть единого регионального оператора по обращению с отходами IV класса опасности (кроме ТКО, это будут автомобильные покрышки); предусмотреть возможность направления средств экологического сбора конкретным региональным операторам для организации в регионе производства по утилизации покрышек, утвердив единый тариф на оказание услуг по их вывозу и утилизации; закрепить за регоператорами организацию отдельных площадок для приёма шин от граждан на безвозмездной основе, а от юридических лиц по установленному тарифу.

– Депутаты Северо-Запада России заинтересованы в эффективном решении общих задач, и мы не раз убеждались на практике, что солидарная позиция может повлиять на решение федерального уровня, – подчеркнул Сергей Дубовой, комментируя итоги заседания Конференции ПАСЗР. – Для законодателей 11 субъектов, входящими в Парламентскую Ассоциацию, ответственность перед людьми, рядом с которыми мы живем, была и остается главным ориентиром в работе. Нас роднит не только география проживания, но и одни цели и задачи – благополучие наших земляков.

Следующее 68-е заседание конференции Парламентской Ассоциации Северо-Запада России пройдет 23 октября 2025 года на базе Законодательного Собрания Санкт-Петербурга.

Фото: https://duma-murman.ru/upload/iblock/2cd/g7wdutjed29exqgzdjh66lbsbn8pnudx.JPG