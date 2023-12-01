Конференция регионального отделения «Движения Первых» собрала в Мурманске более 250 активистов со всей области

Активисты «Движения Первых» и их наставники из 16 муниципальных образований области приняли участие в первом большом итоговом мероприятии – конференции регионального отделения «Движения Первых» «Поехали», которая состоялась в Мурманске. Участниками мероприятия стали больше 250 человек.

С приветственными словами выступили первый вице-спикер Мурманской областной Думы Владимир Мищенко и председатель комитета молодёжной политики Мурманской области Егор Хаценко. Они отметили, что за короткий период «Движение Первых» стало очень популярно в регионе и привлекает всё больше молодых людей, предоставляя возможность для реализации потенциала каждого участника.

Началась конференция с торжественного открытия и премьеры авторской песни «Первые Севера» в исполнении вокального ансамбля «Фантазия» центра образования «Лапландия».

Ключевым событием стало пленарное заседание, на котором председатель совета «Движения Первых» Мурманской области Мария Чернышева рассказала об итогах деятельности и планах на будущее.

«Наша цель – предоставить доступ к лучшим проектам и возможностям для развития детей и молодёжи вне зависимости от их места проживания. Для её достижения региональным отделением за год работы выстроена экосистема, которая показала свою эффективность: созданы местные и первичные отделения, советы «Первых», реализованы флагманские федеральные и региональные проекты, а в деятельность движения на территории Мурманской области вовлечено более 11700 уникальных участников», – отметила она в своём выступлении.

В программу мероприятия вошли также мозговой штурм с разбором кейсов от руководителя IT-проектов, победителя конкурса «Лидеры России», лектора Российского общества «Знание» Виталия Арестова и интеллектуально-развлекательная игра.

Итогом конференции стало формирование регионального совета «Первых» – коллегиального органа «Движения», который даёт возможность его участникам влиять на развитие движения, а также выбор делегата в федеральный совет «Первых» и утверждение списка участников II съезда «Движения Первых», запланированного к проведению на февраль 2024 года в Москве. Выборы проводились тайным голосованием. Председателем регионального совета «Первых» стал Александр Беличенко из школы №10 ЗАТО г. Североморск, а заместителем – Юлия Малицкая из школы №36 Мурманска. Кроме того, Юлия Малицкая избрана делегатом в федеральный совет «Первых», сообщает комитет молодёжной политики Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru