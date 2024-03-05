Конфеты вместо отдыха. 8 Марта россиянки мечтают о цветах и путешествиях. Букеты дарят, путевки — нет

Топ-3 наиболее желанных подарков на 8 Марта — цветы, путешествия и деньги. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам открытого опроса, выполненного по заказу «Коммерсант.Деньги», в котором приняли участие 1600 женщин из всех округов страны.

Самый желанный подарок на 8 Марта — цветы, о букетах мечтают 3 из 10 россиянок. На втором месте — путешествия (12% опрошенных). Каждая одиннадцатая назвала деньги лучшим подарком в Женский день. 7% россиянок мечтают о драгоценностях. 6% — о девайсах и гаджетах. Не нужны знаки внимания 8 Марта только 7% женщин.

Чаще всего 8 Марта женщины получают в подарок цветы (54% опрошенных). 16% россиянок рассказали, что им обычно дарят конфеты. Парфюмерию и косметику чаще всего получают в подарок 13% опрошенных. 6% женщин на 8 Марта обычно дарят деньги. Без знаков внимания в Женский день остается каждая седьмая.

Время проведения опроса: 2—12 февраля 2024 года.