Конфискат решили отдавать детям и благотворительным фондам

Федеральная таможенная служба сможет безвозмездно передавать организациям социального обслуживания обращенные в федеральную собственность средства реабилитации, товары для детей, предметы для детского творчества, книжную продукцию, технически сложные товары бытового назначения. Такой закон от 05.12.2022 №494-ФЗ вступает в силу 5 января 2023 года.

Помимо этого, таможенники получит право направлять товары медицинским и образовательным учреждениям, организациям отдыха детей и их оздоровления (за исключением частных), а также органам соцзащиты.

Кабмин положительно оценил инициативу о передаче конфиската благотворительным фондам.

Законом также установлено, что определенные правительством РФ товары могут быть переданы Общероссийскому общественному движению «Народный фронт «За Россию» для безвозмездной передачи их гражданам и организациям, пишет «ПГ».