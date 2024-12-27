Конфликтология на работе: 3 из 10 ссор с руководством закончились увольнением

Специально обученные управлению рабочими конфликтами сотрудники есть в 4 из 100 компаний. Такой результат получили эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «Superjob» по итогам опроса, в котором приняли участие 1600 трудоустроенных экономически активных россиян и 500 руководителей, а также представители 1000 компаний из всех округов страны.

Каждый пятый работающий в 2024 году конфликтовал с коллегами, каждый шестой — с руководством. В основном инициаторами конфликта россияне называли своих оппонентов, лишь по 3% опрошенных рассказали, что сами начали разборки с коллегами или руководством. Мужчины конфликтуют на работе чаще женщин. Работники от 35 до 45 лет — чаще тех, кто моложе, и тех, кто старше.

Рабочие конфликты чаще разрешаются без привлечения третьих лиц: об этом сообщили 45% конфликтовавших с коллегами, 47% конфликтовавших с руководством. Только благодаря участию третьих лиц удалось решить проблему 22% поссорившихся с коллегами, 11% поссорившихся с руководством. В условиях неразрешенного конфликта продолжает работать каждый четвертый из тех, кто поссорился с сослуживцами, 38% поссорившихся с начальством.

О рабочих конфликтах с подчиненными рассказал и 1 из 10 руководителей: 4% управленцев сами инициировали столкновение, 6% назвали зачинщиками подчиненных. В большинстве случаев ситуации разрешались без привлечения третьих лиц.

В целом для решения рабочих споров практику привлечения специально обученных людей — медиаторов — сейчас практикуют 4% компаний.

Следует ли увольняться в случае серьезного конфликта с руководителем: 36% экономически активных россиян считают, что да, 30% — нет, каждый третий затруднился с ответом. Причём больше сторонников разрыва трудовых отношений — среди мужчин. Чем моложе россияне, тем более категоричны они в вопросах увольнения. Больше всего же уверенных в том, что следует расставаться с работодателем, — среди зарабатывающих от 100 тысяч рублей в месяц.

По факту же, за последний год сменил работу каждый четвертый инициатор конфликтов с коллегами, 15% объектов нападок со стороны сослуживцев. Споры с руководством приводят к разрыву трудовых отношений чаще: покинули компанию 30% зачинщиков конфликтов с начальством и 27% работников, с которыми рассорились руководители.

Время проведения опроса: 4—12 декабря 2024 года.