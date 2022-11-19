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Мурманская область. Арктика (16+)19.11.22 14:00

Конгрессно-выставочная отрасль: топ фактов о том, как живёт индустрия в 2022 году

Эксперты hh.ru, сервиса по поиску работы и сотрудников, составили топ фактов о конгрессно-выставочной отрасли России и Санкт-Петербурга по итогам 10 месяцев 2022 года: какие специалисты наиболее востребованы, какой доход даёт конгрессная сфера, в каких городах проще всего найти работу, а также какие условия предлагают компании.

Эксперты hh.ru, сервиса по поиску работы и сотрудников, составили топ фактов о конгрессно-выставочной отрасли России и Санкт-Петербурга по итогам 10 месяцев 2022 года: какие специалисты наиболее востребованы, какой доход даёт конгрессная сфера, в каких городах проще всего найти работу, а также какие условия предлагают компании.

Факт 1. За 10 месяцев 2022 года российские работодатели разместили на hh.ru более 186000 вакансий, связанных с конгрессной и выставочной деятельностью. Лидерами по спросу на новых специалистов в сфере выставочной деятельности на данный момент входят Москва (38% или более 63000 вакансий, в которых указано одним из требований участие в конгрессно-выставочной деятельности), Петербург (13% предложений о работе или более 23000 вакансий с начала года), Московская область (4% или более  7000 вакансий). Также в топ-10 по числу вакансий в выставочной индустрии входят Свердловская, Новосибирская область, Краснодарский край, Татарстан, Нижегородская, Ростовская и Самарская область (наглядно на диаграмме).

Работодатели из регионов СЗФО разместили с начала года почти 28000 вакансий в данной сфере, что составляет 15% от всего объёма рабочих мест по стране.

Факт 2. Несмотря на кризисные явления в целом на рынке труда работодатели, ищущие специалистов в конгрессно-выставочной сфере не только держат, но и повышают спрос на персонал. Так, за год число вакансий в этой сфере выросло на 3%. В разрезе регионов наиболее яркий прирост новых вакансий зафиксирован в Московской области (+19% новых вакансий за год), Москве (+10%), Нижегородской области (+6%), Татарстане (+5%) и Петербурге (+3%).

В регионах СЗФО спрос на новых сотрудников в сфере конгрессов и выставок вырос на 3%.

Факт 3. Чаще других указывают в своих вакансиях среди требований участие в выставках, а также конгрессной деятельности работодатели из ИТ-индустрии и интеграции (26% предложений на рынке труда России), ретейла (13%), финансового сектора (8%), фармацевтической отрасли (6%), маркетинговые и рекламные агентства (5%).

Факт 4.  Вилка предлагаемых зарплат в сфере – от 40000 до 300000 рублей в зависимости от должности, города и сферы присутствия компании-работодателя, а также опытности кандидата. Так, крупные работодатели, которым требуется дизайнеры выставочных стендов в среднем готовы платить до 80000 рублей. Администраторы на всевозможных выставках могут заработать от 33000  до 100000 рублей. Менеджерам по работе с клиентами на выставочных стендах российские компании предлагают вилку от 40000 рублей до 150000 рублей на руки.

Факт 5. За год у работодателей из конгрессно-выставочной сферы выросла потребность в опытных работниках (+19% новых вакансий для кандидатов с опытом более 6 лет в индустрии). При этом упало число вакансий для начинающих специалистов без опыта (-22%).

Подобное изменение может быть связано в тем, что в сложных условиях рынка, когда изменения наступают крайне быстро, компании не могут позволить себе длительный онбординг новичков без опыта, их обучение и наставничество. Сейчас бизнес делает ставку на опытных, самостоятельных и быстро обучающихся специалистов, которые могут не только стремительно влиться в коллектив, но и принести новые проекты, контакты, связи и наработки для развития компании.

Фото: https://vk.com/tvoy_kirovsk?z=photo-148376343_457267131%2Fwall-148376343_59226

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