Конькобежцы из Оленегорска завоевали три золотых и одну серебряную медали

Вчера в Ледовом дворце «Уральская молния» в Челябинске завершились масштабные соревнования – Кубок России среди мужчин и женщин и Всероссийские соревнования среди юниоров по конькобежному спорту.

На челябинской ледовой арене воспитанники оленегорской спортшколы «Олимп» Дмитрий Зыкин и Ксения Коржова завоевали три золотых и одну серебряную медали.

На Кубке России Дмитрий стал лучшим среди мужчин сразу на двух дистанциях – 5000 метров и масстарт 16 кругов. Ещё две медали завоевала на Всероссийских соревнованиях среди юниоров Ксения. Спортсменка выиграла 3000 метров и была второй на 1500 метров.

Как сообщает региональное Министерство спорта, это далеко не первые награды в копилке заполярных чемпионов: в декабре 2022 года Дмитрий завоевал «серебро» на чемпионате России, а Ксения вернулась с III Российско-китайских молодёжных зимних игр с серебряной и бронзовой наградами.

Фото: https://gov-murman.ru