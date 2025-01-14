Конькобежцы Мурманской области определили сильнейших на соревнованиях в Оленегорске

В Оленегорске прошли чемпионат и первенство Мурманской области по конькобежному спорту. На лёд стадиона местной спортивной школы «Олимп» вышли порядка 140 конькобежцев из Мурманска, Оленегорска, Мончегорска и Апатитов. В областном чемпионате спортсмены сражались за медали на дистанциях 500, 1000, 1500, 3000 и 5000 метров, а в первенстве за победу боролись юноши и девушки в возрасте от 12 до 17 лет, а также юниоры и юниорки в возрасте 18-19 лет.

В мужском зачёте чемпионата Мурманской области на дистанции 500 и 1000 метров победу одержал спортсмен из Оленегорска Александр Володин, а на дистанции 1500 метров – Сергей Зыкин, на дистанции 5000 метров – Дмитрий Крахмалев. У женщин победу на 500-метровке одержала Елена Кушнир, на дистанции 1000 метров – Галина Дубикова, на 1500 метров – Татьяна Князева, на 3000 метров – Татьяна Макуха.

В первенстве Мурманской области среди девушек 12-13 лет лучшими на своих дистанциях стали София Ермолаева, Таисия Лазаренко и Амелия Якина, а среди юношей аналогичного возраста Давид Якимишин и Федор Ковинов, который взял «золото» на четырёх из пяти дистанциях. У девушек в возрасте 14-15 лет победителями первенства стали Юлия Еременко и Валерия Смирнова, а у юношей – Виктор Гришанов, Никита Асанди и Тимофей Точилов. В возрастной категории 16-17 лет среди девушек золотые медали завоевали Анна Курасова и Кира Гришанова, а среди юношей на всех дистанциях первенствовал Алексей Демченко. В самой старшей возрастной группе 18-19 лет абсолютным победителем соревнований у девушек стала Екатерина Григорьева, а у юниоров – Иван Крахмалев.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, в командных спринтах среди юношей по одной золотой медали завоевали представители Мурманска, Оленегорска и Мончегорска, а среди девушек по итогам двух забегов первенствовали команды Мурманска и Оленегорска. Кроме того, в зачёте масс-старта победы в своих возрастных категориях одержали Валерия Смирнова, Тимофей Точилов, Анна Курасова, Алексей Демченко и Евгений Бабочкин.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/