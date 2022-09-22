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Мурманская область. Арктика (16+)22.09.22 18:00

Конкуренция среди рекрутёров и кадровых работников в регионах СЗФО более 6 человек на место - это в 2 раза больше, чем в начале этого года

В преддверии профессиональных праздников рекрутеров и HR-менеджеров аналитики hh.ru выяснили, насколько востребованы эти специалисты в регионах Северо-Западного Федерального округа и сколько им готовы платить.

С начала 2022 года работодатели на Северо-Западе страны опубликовали более 14 тысяч вакансий для специалистов в сфере управления персоналом. 55% таких вакансий – для кандидатов с опытом работы от одного года до трех лет, 13% предложений о работе – для специалистов, без опыта. Удаленный формат занятости для эйчаров предлагают 10% или чуть более 1300 вакансий, размещенных в СЗФО.

Активнее всего подбор таких сотрудников ведут компании, занятые в сфере «ИТ, системная интеграция»: 13% от общей доли вакансий для эйчаров или почти 2000 вакансий с начала года. На втором месте по спросу на рекрутёров – ретейлеры, они разместили 12% или более 1700 вакансий в сфере управления персоналом. На третьем – строительные компании (8% или более 1200 вакансий для эйчаров с начала года). Также специалисты по кадрам востребованы в логистических компаниях (5% рабочих предложений), финансовом секторе (4%), в медицинских организациях (4%), а также у работодателей из ресторанно-гостиничного бизнеса (3%). Работодатели СЗФО приглашают на работу специалистов по рекрутменту, развитию и обучению персонала, учету кадров, а также профессионалов в области компенсаций и льгот и построения корпоративной культуры.

Как показывает анализ вакансий в регионах СЗФО, средний уровень заработной платы, предлагаемой в этом году специалистам по управлению персоналом, составил 56850₽, в целом по России цифры чуть ниже – 50300₽. Согласно данным аналитического сервиса hh.ru «Банк данных заработных плат», в СЗФО средний предлагаемый уровень дохода для HR-директора составляет порядка 116725₽, для специалиста по кадровому делопроизводству – 61700₽, специалиста по внутренним коммуникациям и корпоративной культуре – 59100₽, специалиста по компенсациям и льготам – 45000₽, специалиста по обучению и развитию сотрудников – 61000₽.

«Профессия HR-менеджера пришла на смену кадровику советского образца и за последние годы значительно трансформировалась. Сегодня спектр функциональных направлений в области управления персоналом достаточно разнообразен. Компаниям необходимы специалисты, которые будут не только подбирать сотрудников на открытые позиции, но и заниматься их адаптацией, обучением, развитием, работать над повышением лояльности и мотивации специалистов, а также формированием и развитием корпоративной культуры, внутренних коммуникаций и бренда компании, как работодателя, - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru Северо-Запад. – Сегодня конкуренция среди соискателей сферы «Управление персоналом» в регионах СЗФО – 6–7 человек на место. Это говорит об повышенной конкуренции среди соискателей в пользу работодателя, а значит, компании региона не испытывают сложностей с поиском специалистов в области HR, а вот кандидатам приходится быть более активными, чтобы переиграть конкурентов. При этом ещё в начале этого года таких кадров был дефицит - за одно предложение о работе конкурировали 2–3 кандидата».

Судя по данным уровня конкуренции (соотношение числа резюме на одну вакансию), сложнее всего сейчас найти работу в качестве HR-специалиста соискателям из Коми (рост с 7 до 10 кандидатов с начала года), в Калининградской области (прирост с 3 до почти 7 резюме на вакансию), в Петербурге (рост с 3 до почти 7 кандидатов на вакансию).

В других регионах СЗФО среди кадровых специалистов с начала года также растёт конкуренция, хотя ещё находится в пределах нормы. Так, в Архангельской области конкуренция среди эйчаров выросла в 1,5 раза, в Новгородской области в 1,4 раза, в Ленобласти в 1,3 раза. Проще всего найти работу в сфере управления сейчас в Псковской области – здесь самая низкая конкуренция – лишь 3 кандидата на одно рабочее место.

Динамика уровня конкуренции за рабочие места среди кадровых работников и эйчаров, регионы СЗФО, 2022:

Регион

янв.22

авг.22

прирост конкуренции за рабочие места с начала года

Санкт-Петербург

2,9

6,5

2,2

Архангельская область

2,9

4,4

1,5

Калининградская область

3,8

6,9

1,8

Ленинградская область

2,6

3,5

1,3

Мурманская область

3,1

3,7

1,2

Республика Коми

7,1

10,0

1,4

Новгородская область

2,7

3,9

1,4

Республика Карелия

4,2

4,5

1,1

Псковская область

3,5

3,0

0,8

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