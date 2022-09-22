Конкуренция среди рекрутёров и кадровых работников в регионах СЗФО более 6 человек на место - это в 2 раза больше, чем в начале этого года

В преддверии профессиональных праздников рекрутеров и HR-менеджеров аналитики hh.ru выяснили, насколько востребованы эти специалисты в регионах Северо-Западного Федерального округа и сколько им готовы платить.

С начала 2022 года работодатели на Северо-Западе страны опубликовали более 14 тысяч вакансий для специалистов в сфере управления персоналом. 55% таких вакансий – для кандидатов с опытом работы от одного года до трех лет, 13% предложений о работе – для специалистов, без опыта. Удаленный формат занятости для эйчаров предлагают 10% или чуть более 1300 вакансий, размещенных в СЗФО.

Активнее всего подбор таких сотрудников ведут компании, занятые в сфере «ИТ, системная интеграция»: 13% от общей доли вакансий для эйчаров или почти 2000 вакансий с начала года. На втором месте по спросу на рекрутёров – ретейлеры, они разместили 12% или более 1700 вакансий в сфере управления персоналом. На третьем – строительные компании (8% или более 1200 вакансий для эйчаров с начала года). Также специалисты по кадрам востребованы в логистических компаниях (5% рабочих предложений), финансовом секторе (4%), в медицинских организациях (4%), а также у работодателей из ресторанно-гостиничного бизнеса (3%). Работодатели СЗФО приглашают на работу специалистов по рекрутменту, развитию и обучению персонала, учету кадров, а также профессионалов в области компенсаций и льгот и построения корпоративной культуры.

Как показывает анализ вакансий в регионах СЗФО, средний уровень заработной платы, предлагаемой в этом году специалистам по управлению персоналом, составил 56850₽, в целом по России цифры чуть ниже – 50300₽. Согласно данным аналитического сервиса hh.ru «Банк данных заработных плат», в СЗФО средний предлагаемый уровень дохода для HR-директора составляет порядка 116725₽, для специалиста по кадровому делопроизводству – 61700₽, специалиста по внутренним коммуникациям и корпоративной культуре – 59100₽, специалиста по компенсациям и льготам – 45000₽, специалиста по обучению и развитию сотрудников – 61000₽.

«Профессия HR-менеджера пришла на смену кадровику советского образца и за последние годы значительно трансформировалась. Сегодня спектр функциональных направлений в области управления персоналом достаточно разнообразен. Компаниям необходимы специалисты, которые будут не только подбирать сотрудников на открытые позиции, но и заниматься их адаптацией, обучением, развитием, работать над повышением лояльности и мотивации специалистов, а также формированием и развитием корпоративной культуры, внутренних коммуникаций и бренда компании, как работодателя, - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru Северо-Запад. – Сегодня конкуренция среди соискателей сферы «Управление персоналом» в регионах СЗФО – 6–7 человек на место. Это говорит об повышенной конкуренции среди соискателей в пользу работодателя, а значит, компании региона не испытывают сложностей с поиском специалистов в области HR, а вот кандидатам приходится быть более активными, чтобы переиграть конкурентов. При этом ещё в начале этого года таких кадров был дефицит - за одно предложение о работе конкурировали 2–3 кандидата».

Судя по данным уровня конкуренции (соотношение числа резюме на одну вакансию), сложнее всего сейчас найти работу в качестве HR-специалиста соискателям из Коми (рост с 7 до 10 кандидатов с начала года), в Калининградской области (прирост с 3 до почти 7 резюме на вакансию), в Петербурге (рост с 3 до почти 7 кандидатов на вакансию).

В других регионах СЗФО среди кадровых специалистов с начала года также растёт конкуренция, хотя ещё находится в пределах нормы. Так, в Архангельской области конкуренция среди эйчаров выросла в 1,5 раза, в Новгородской области в 1,4 раза, в Ленобласти в 1,3 раза. Проще всего найти работу в сфере управления сейчас в Псковской области – здесь самая низкая конкуренция – лишь 3 кандидата на одно рабочее место.

Динамика уровня конкуренции за рабочие места среди кадровых работников и эйчаров, регионы СЗФО, 2022: