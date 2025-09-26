В детском саду Мурманска начала работу гувернёрская служба в рамках губернаторского плана «На Севере – жить!»Команда Мурманской области вошла в число победителей Всероссийского марафона «Русский вальс»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)26.09.25 12:00

Конкуренция среди юристов усиливается: работодатели Мурманской области ждут большего

Конкуренция на рынке труда юристов в Мурманской области усилилась. По данным hh.ru, в августе 2025 года количество вакансий составило около 4,3 тысячи — на 28% меньше, чем годом ранее (5,9 тысячи в августе 2024-го). При этом число резюме выросло до 19,6 тысячи, что на 28% больше, чем год назад (15,3 тысячи). Индекс hh поднялся с 2,6 до 4,6, что указывает на рост конкуренции.

Средняя предлагаемая зарплата юристам в Мурманской области в августе 2025 года составила 80 тысячи рублей, тогда как ожидания соискателей находятся на уровне 70 тысячи. Для сравнения: год назад работодатели предлагали 69,8 тысячи, а кандидаты рассчитывали на 69 тысяч. Таким образом, за год работодатели повысили уровень оплаты и предложения теперь превышают ожидания специалистов.

На фоне такой динамики в юридической сфере аналитики hh.ru провели исследование и выяснили, опросив российских работодателей, в том числе компаний Мурманской области, какие навыки и компетенции необходимы юристам на высоко конкурентном рынке труда, а также за что работодатели ценят специалистов этой профессии.

Согласно результатам опроса, на первом месте стоит высокий уровень правовой экспертизы и умение применять законы на практике: этого ждут 29% работодателей. Вторым по значимости направлением названы навыки управления рисками и их минимизации (18%). На третьем месте — защита интересов компании и обеспечение её юридической безопасности (13%). При этом 9% работодателей отмечают, что современный юрист должен быть не только узким специалистом, но и консультантом, который на постоянной основе помогает бизнесу и коллегам в решении правовых вопросов.

Помимо профессиональных компетенций, компании выделяют и дополнительные качества. Среди них — формализм и грамотность в ведении рабочих процессов, самостоятельность и независимость от других подразделений, умение работать в условиях бюрократии, многозадачность и вовлечённость в разные направления деятельности. Работодатели также подчеркивают важность готовности брать на себя высокую ответственность, а также гибкости: способности моделировать критические ситуации и находить решения.

Вместе с тем работодатели обозначили, какие изменения они хотели бы видеть в работе юридических подразделений. На первом месте стоят кадровые обновления: наем новых специалистов и повышение квалификации действующих сотрудников (19%). Далее следуют ускорение реакции на запросы (12%) и сокращение бюрократии, включая упрощение документооборота (8%). Всё это отражает запрос бизнеса на юристов, которые работают быстрее и эффективнее.

Отдельный акцент сделан на необходимости упрощения юридического языка. Компании хотели бы, чтобы юристы доносили свои выводы в более понятной форме, избегали избыточной терминологии и обучали коллег базовым правовым процессам. Такой подход делает юридическую функцию ближе к бизнесу и повышает её ценность в глазах коллег.

Среди аспектов взаимодействия работодатели особенно выделяют коммуникацию юристов с другими подразделениями (21%), оперативность (19%) и клиентоориентированность — больший фокус на потребности заказчиков (14%). Это подтверждает: сегодня от юристов ждут не только экспертизы, но и умения выстраивать продуктивные рабочие отношения, делая юридическую функцию более ценной для бизнеса.

«Рынок труда юристов в Мурманской области сегодня крайне насыщен, и работодатели становятся более избирательными. Компании ищут специалистов, которые не только знают законодательство, но и умеют говорить с бизнесом на одном языке. Юристам стоит уделять внимание развитию soft skills, навыков коммуникации и клиентоориентированности — именно это позволяет выделиться в условиях высокой конкуренции», — комментирует Юрий Донников, к.ю.н., директор юридического департамента и комплаенс hh.ru.

 

 

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «Сбербанк».

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рынок труда в коммерческой медицине: кадровый дефицит и зарплаты от 500 тысяч рублей
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ
-

Последние комментарии

Игорь Абрамов
22.09.25 12:48
Победа она одна, для всех советских людей! Спасибо за идею, за память, за талантливую театрализацию, великолепную хореографию и пронизывающий вокал. Всем исполнителям, режиссёрам и хореографам браво!
Комментарий к новости:Коллективы «Кировки» выступят в Туле на гала-концерте Всероссийского фестиваля народного творчества «Салют Победы»
Елизавета
11.09.25 20:28
Мало травить, нужно ещё трупы после этого убирать! Залезть в подвал, там тоже собрать мумии крыс! Заодно трубы в порядок привести, которые в аварийном состоянии! Работы много! *** Елизавета, д
Комментарий к новости:Ядоприманки с ароматом пива или карамели: в Мурманске стартовала сплошная дератизация
Константин Петрович
09.09.25 13:36
Почти по басне Ивана Андреевича Крылова! Такие дифирамбы пели коммунисты перед развалом СССР.
Комментарий к новости:Андрей Чибис поблагодарил Президента России за ряд важных для Мурманской области решений
-Правовая консультация (18+)С 1 сентября вступают в силу новые законы в сфере безопасности
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
12345678910111213141516171819202122232425262728293012345
-Скоро в эфире15:00«Тайны кино». Документальный фильм (16+)16:10«Удиви меня». Документальный фильм (12+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)2 из 3 экономически активных россиян — за увеличение до размера МРОТ пенсионных надбавок для 80-летних и инвалидов I группы-PRO Валюту (16+)Курс доллара США сегодня умеренно снижается-PRO Энергетику (18+)Энергоблок №4 Кольской АЭС включён в сеть-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 26 сентября-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)В центре внимания парламентариев был проект закона, вносящий изменения в областной бюджет
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»