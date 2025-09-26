Конкуренция среди юристов усиливается: работодатели Мурманской области ждут большего

Конкуренция на рынке труда юристов в Мурманской области усилилась. По данным hh.ru, в августе 2025 года количество вакансий составило около 4,3 тысячи — на 28% меньше, чем годом ранее (5,9 тысячи в августе 2024-го). При этом число резюме выросло до 19,6 тысячи, что на 28% больше, чем год назад (15,3 тысячи). Индекс hh поднялся с 2,6 до 4,6, что указывает на рост конкуренции.

Средняя предлагаемая зарплата юристам в Мурманской области в августе 2025 года составила 80 тысячи рублей, тогда как ожидания соискателей находятся на уровне 70 тысячи. Для сравнения: год назад работодатели предлагали 69,8 тысячи, а кандидаты рассчитывали на 69 тысяч. Таким образом, за год работодатели повысили уровень оплаты и предложения теперь превышают ожидания специалистов.

На фоне такой динамики в юридической сфере аналитики hh.ru провели исследование и выяснили, опросив российских работодателей, в том числе компаний Мурманской области, какие навыки и компетенции необходимы юристам на высоко конкурентном рынке труда, а также за что работодатели ценят специалистов этой профессии.

Согласно результатам опроса, на первом месте стоит высокий уровень правовой экспертизы и умение применять законы на практике: этого ждут 29% работодателей. Вторым по значимости направлением названы навыки управления рисками и их минимизации (18%). На третьем месте — защита интересов компании и обеспечение её юридической безопасности (13%). При этом 9% работодателей отмечают, что современный юрист должен быть не только узким специалистом, но и консультантом, который на постоянной основе помогает бизнесу и коллегам в решении правовых вопросов.

Помимо профессиональных компетенций, компании выделяют и дополнительные качества. Среди них — формализм и грамотность в ведении рабочих процессов, самостоятельность и независимость от других подразделений, умение работать в условиях бюрократии, многозадачность и вовлечённость в разные направления деятельности. Работодатели также подчеркивают важность готовности брать на себя высокую ответственность, а также гибкости: способности моделировать критические ситуации и находить решения.

Вместе с тем работодатели обозначили, какие изменения они хотели бы видеть в работе юридических подразделений. На первом месте стоят кадровые обновления: наем новых специалистов и повышение квалификации действующих сотрудников (19%). Далее следуют ускорение реакции на запросы (12%) и сокращение бюрократии, включая упрощение документооборота (8%). Всё это отражает запрос бизнеса на юристов, которые работают быстрее и эффективнее.

Отдельный акцент сделан на необходимости упрощения юридического языка. Компании хотели бы, чтобы юристы доносили свои выводы в более понятной форме, избегали избыточной терминологии и обучали коллег базовым правовым процессам. Такой подход делает юридическую функцию ближе к бизнесу и повышает её ценность в глазах коллег.

Среди аспектов взаимодействия работодатели особенно выделяют коммуникацию юристов с другими подразделениями (21%), оперативность (19%) и клиентоориентированность — больший фокус на потребности заказчиков (14%). Это подтверждает: сегодня от юристов ждут не только экспертизы, но и умения выстраивать продуктивные рабочие отношения, делая юридическую функцию более ценной для бизнеса.

«Рынок труда юристов в Мурманской области сегодня крайне насыщен, и работодатели становятся более избирательными. Компании ищут специалистов, которые не только знают законодательство, но и умеют говорить с бизнесом на одном языке. Юристам стоит уделять внимание развитию soft skills, навыков коммуникации и клиентоориентированности — именно это позволяет выделиться в условиях высокой конкуренции», — комментирует Юрий Донников, к.ю.н., директор юридического департамента и комплаенс hh.ru.

