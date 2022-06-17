Конкуренция за рабочие места в Мурманской области с начала года выросла в 1,3 раза. Теперь на одну вакансию могут откликаться до 7 человек

Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, проанализировала уровень конкуренции за рабочие места среди соискателей в Мурманской области: по данным за последний месяц на одну вакансию может приходиться до 7 активных резюме. Для сравнения в целом по СЗФО конкуренция среди соискателей составляет 6 резюме на вакансию, по России – 5,8.

Оптимальным для рынка труда показателем конкуренции за рабочие места считается 5–6 соискателей на вакансию: в такой ситуации у работодателя есть достаточный выбор, а соискатель не испытывает трудностей с вариантами трудоустройства. Когда уровень конкуренции превышает 7 резюме на вакансию, поиск работы усложняется, зато компании могут быстрее закрывать вакансии. И наоборот: когда уровень конкуренции ниже трех резюме на вакансию, соискатели имеют множество вариантов для трудоустройства, а вот работодатели переживают кадровый дефицит.

Наиболее высокий уровень конкуренции среди соискателей в Мурманской области наблюдается в профессиональной сфере «Юристы» - на одну вакансию приходится до 7 активных кандидатов.

При этом 22 из 28 профессиональных сфер в Мурманской области продолжают испытывать дефицит кадров: на одну вакансию приходится три и менее активных резюме. Наиболее сложно набирать персонал в таких сферах, как «Консультирование» (меньше 1 резюме на вакансию), «Домашний персонал» (0,2), «Госслужба» (0,5), «Медицина» (0,5), «Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты» (0,6).

Наталья Данина, главный эксперт hh.ru по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности: «В беловоротничковых ролях рынок труда из зоны высокого дефицита людей сместился в зону нормальной конкуренции: работодатели отмечают, что подбор по офисным ролям упростился. При сохранении текущих темпов в обозримой перспективе здесь вероятен перелом с доминирования соискателей (когда соискатель диктовал условия почти во всех профессиональных группах) на доминирование работодателей. Синеворотничковые, рабочие, линейные роли демонстрируют незначительный рост конкуренции, большинство специалистов - в дефиците, а сам рынок остается соискательским. При этом многие ищут подработку к основной работе, на что не все компании готовы. Верх воронки при подборе персонала в категории синих воротничков расширился, но пока количество выходящих на работу не стало значимо больше. Вероятнее всего, в ближайшие месяцы на рынке труда продолжатся структурные изменения: одним компаниям будет требоваться меньше людей, другой – больше, где-то вакансий будет очень много, а где-то – очень мало. То есть, изменения будут неравномерными и не одномоментными, как в региональном, так и в отраслевом разрезе».

Уровень конкуренции среди соискателей (количество активных резюме на одну вакансию) по профессиональным сферам, Мурманская область, июнь 2022: