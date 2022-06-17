Конкуренция за рабочие места в Мурманской области с начала года выросла в 1,3 раза. Теперь на одну вакансию могут откликаться до 7 человек
Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, проанализировала уровень конкуренции за рабочие места среди соискателей в Мурманской области: по данным за последний месяц на одну вакансию может приходиться до 7 активных резюме. Для сравнения в целом по СЗФО конкуренция среди соискателей составляет 6 резюме на вакансию, по России – 5,8.
Оптимальным для рынка труда показателем конкуренции за рабочие места считается 5–6 соискателей на вакансию: в такой ситуации у работодателя есть достаточный выбор, а соискатель не испытывает трудностей с вариантами трудоустройства. Когда уровень конкуренции превышает 7 резюме на вакансию, поиск работы усложняется, зато компании могут быстрее закрывать вакансии. И наоборот: когда уровень конкуренции ниже трех резюме на вакансию, соискатели имеют множество вариантов для трудоустройства, а вот работодатели переживают кадровый дефицит.
Наиболее высокий уровень конкуренции среди соискателей в Мурманской области наблюдается в профессиональной сфере «Юристы» - на одну вакансию приходится до 7 активных кандидатов.
При этом 22 из 28 профессиональных сфер в Мурманской области продолжают испытывать дефицит кадров: на одну вакансию приходится три и менее активных резюме. Наиболее сложно набирать персонал в таких сферах, как «Консультирование» (меньше 1 резюме на вакансию), «Домашний персонал» (0,2), «Госслужба» (0,5), «Медицина» (0,5), «Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты» (0,6).
Наталья Данина, главный эксперт hh.ru по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности: «В беловоротничковых ролях рынок труда из зоны высокого дефицита людей сместился в зону нормальной конкуренции: работодатели отмечают, что подбор по офисным ролям упростился. При сохранении текущих темпов в обозримой перспективе здесь вероятен перелом с доминирования соискателей (когда соискатель диктовал условия почти во всех профессиональных группах) на доминирование работодателей. Синеворотничковые, рабочие, линейные роли демонстрируют незначительный рост конкуренции, большинство специалистов - в дефиците, а сам рынок остается соискательским. При этом многие ищут подработку к основной работе, на что не все компании готовы. Верх воронки при подборе персонала в категории синих воротничков расширился, но пока количество выходящих на работу не стало значимо больше. Вероятнее всего, в ближайшие месяцы на рынке труда продолжатся структурные изменения: одним компаниям будет требоваться меньше людей, другой – больше, где-то вакансий будет очень много, а где-то – очень мало. То есть, изменения будут неравномерными и не одномоментными, как в региональном, так и в отраслевом разрезе».
Уровень конкуренции среди соискателей (количество активных резюме на одну вакансию) по профессиональным сферам, Мурманская область, июнь 2022:
|
Информационные технологии, интернет, телеком
|
2,6
|
Маркетинг, реклама, PR
|
3,3
|
Управление персоналом, тренинги
|
3,4
|
ВСЕ
|
3,3
|
Высший менеджмент
|
2,7
|
Автомобильный бизнес
|
1,0
|
Добыча сырья
|
1,6
|
Начало карьеры, студенты
|
4,1
|
Наука, образование
|
2,0
|
Продажи
|
1,0
|
Рабочий персонал
|
0,8
|
Страхование
|
1,0
|
Банки, инвестиции, лизинг
|
1,1
|
Транспорт, логистика
|
2,0
|
Юристы
|
7,3
|
Инсталляция и сервис
|
1,2
|
Закупки
|
2,5
|
Безопасность
|
1,7
|
Искусство, развлечения, масс-медиа
|
1,6
|
Туризм, гостиницы, рестораны
|
1,7
|
Домашний персонал
|
0,2
|
Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты
|
0,6
|
Государственная служба, некоммерческие организации
|
0,5
|
Строительство, недвижимость
|
0,8
|
Производство
|
1,7
|
Административный персонал
|
4,9
|
Бухгалтерия, управленческий учет, финансы предприятия
|
4,5
|
Консультирование
|
0,1
|
Медицина, фармацевтика
|
0,5