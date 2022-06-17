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Мурманская область. Арктика (16+)17.06.22 12:45

Конкуренция за рабочие места в Мурманской области с начала года выросла в 1,3 раза. Теперь на одну вакансию могут откликаться до 7 человек

Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, проанализировала уровень конкуренции за рабочие места среди соискателей в Мурманской области: по данным за последний месяц на одну вакансию может приходиться до 7 активных резюме. Для сравнения в целом по СЗФО конкуренция среди соискателей составляет 6 резюме на вакансию, по России – 5,8.

Оптимальным для рынка труда показателем конкуренции за рабочие места считается 5–6 соискателей на вакансию: в такой ситуации у работодателя есть достаточный выбор, а соискатель не испытывает трудностей с вариантами трудоустройства. Когда уровень конкуренции превышает 7 резюме на вакансию, поиск работы усложняется, зато компании могут быстрее закрывать вакансии. И наоборот: когда уровень конкуренции ниже трех резюме на вакансию, соискатели имеют множество вариантов для трудоустройства, а вот работодатели переживают кадровый дефицит.

Наиболее высокий уровень конкуренции среди соискателей в Мурманской области наблюдается в профессиональной сфере «Юристы» - на одну вакансию приходится до 7 активных кандидатов.

При этом 22 из 28 профессиональных сфер в Мурманской области продолжают испытывать дефицит кадров: на одну вакансию приходится три и менее активных резюме. Наиболее сложно набирать персонал в таких сферах, как «Консультирование» (меньше 1 резюме на вакансию), «Домашний персонал» (0,2), «Госслужба» (0,5), «Медицина» (0,5), «Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты» (0,6).

Наталья Данина, главный эксперт hh.ru по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности: «В беловоротничковых ролях рынок труда из зоны высокого дефицита людей сместился в зону нормальной конкуренции: работодатели отмечают, что подбор по офисным ролям упростился. При сохранении текущих темпов в обозримой перспективе здесь вероятен перелом с доминирования соискателей (когда соискатель диктовал условия почти во всех профессиональных группах) на доминирование работодателей. Синеворотничковые, рабочие, линейные роли демонстрируют незначительный рост конкуренции, большинство специалистов - в дефиците, а сам рынок остается соискательским. При этом многие ищут подработку к основной работе, на что не все компании готовы. Верх воронки при подборе персонала в категории синих воротничков расширился, но пока количество выходящих на работу не стало значимо больше. Вероятнее всего, в ближайшие месяцы на рынке труда продолжатся структурные изменения: одним компаниям будет требоваться меньше людей, другой – больше, где-то вакансий будет очень много, а где-то – очень мало. То есть, изменения будут неравномерными и не одномоментными, как в региональном, так и в отраслевом разрезе».

Уровень конкуренции среди соискателей (количество активных резюме на одну вакансию) по профессиональным сферам, Мурманская область, июнь 2022:

Информационные технологии, интернет, телеком

2,6

Маркетинг, реклама, PR

3,3

Управление персоналом, тренинги

3,4

ВСЕ

3,3

Высший менеджмент

2,7

Автомобильный бизнес

1,0

Добыча сырья

1,6

Начало карьеры, студенты

4,1

Наука, образование

2,0

Продажи

1,0

Рабочий персонал

0,8

Страхование

1,0

Банки, инвестиции, лизинг

1,1

Транспорт, логистика

2,0

Юристы

7,3

Инсталляция и сервис

1,2

Закупки

2,5

Безопасность

1,7

Искусство, развлечения, масс-медиа

1,6

Туризм, гостиницы, рестораны

1,7

Домашний персонал

0,2

Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты

0,6

Государственная служба, некоммерческие организации

0,5

Строительство, недвижимость

0,8

Производство

1,7

Административный персонал

4,9

Бухгалтерия, управленческий учет, финансы предприятия

4,5

Консультирование

0,1

Медицина, фармацевтика

0,5

 

 

 

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