В Мурманской области число браков растёт, а разводов становится меньшеКонкуренция за рабочие места в Мурманской области снизилась почти в 1,5 раза за год
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Мурманская область. Арктика (16+)21.07.23 12:00

Конкуренция за рабочие места в Мурманской области снизилась почти в 1,5 раза за год

В Мурманской области наиболее острый дефицит соискателей наблюдается среди врачей и младшего медперсонала (лишь 0,6 резюме от кандидата на одно рабочее место), а также в сфере розничной торговли (0,9). Сложная ситуация с кадрами и в профессиональных сферах «Продажи, обслуживание клиентов» (1,4 резюме на вакансию), «Строительство, недвижимость» (2), «Добыча сырья» (2,4)...

По данным hh Статистика, сервиса открытой аналитики рынка труда от платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, уровень конкуренции среди соискателей в регионе в июне 2023 года обновил минимум, опустившись до 2 резюме на вакансию. Такой показатель говорит о глубоком дефиците соискателей на рынке труда.

Год назад, в июне 2022-го, на одну вакансию в Мурманской области приходилось 3 резюме. Таким образом, конкуренция за рабочие места в регионе снизилась на 1,1 пункт за год. 

На графике представлена динамика hh.индекса, которая показывает соотношение количества резюме к количеству вакансий или уровень конкуренции среди соискателей за рабочие места по Мурманской области.

Для сравнения: в среднем по России на одну вакансию приходится 3,1 резюме, по Северо-Западному федеральному округу – 3,5.

В Мурманской области наиболее острый дефицит соискателей наблюдается среди врачей и младшего медперсонала (лишь 0,6 резюме от кандидата на одно рабочее место), а также в сфере розничной торговли (0,9). Сложная ситуация с кадрами и в профессиональных сферах «Продажи, обслуживание клиентов» (1,4 резюме на вакансию), «Строительство, недвижимость» (2), «Добыча сырья» (2,4), «Безопасность» (3,5), «Страхование» (2,9) и «Сельское хозяйство» (2). Повышенный уровень конкуренции (более 10 человек на место) есть лишь в 3 случаях: среди маркетологов (12 резюме), топ-менеджмента (13,4), представителей сферы консалтинга (17,7).

«Дефицит работников, с которым сегодня столкнулся и крупный, и малый бизнес, — это долгосрочный тренд, связанный с демографической ямой. Ситуация усугубляется на фоне частичной мобилизации, ухода с рынка труда контрактников, а также отъезда из страны части работников. Заметно не хватает высококвалифицированного персонала, рабочих и инженерных кадров, также весьма проблематично находить людей на позиции массового линейного персонала. Разумеется, это не может не влиять на экономику: дисбаланс спроса и предложения на рынке труда замедляет процессы экономической трансформации. В сложившейся ситуации бизнесу жизненно необходимо расширять границы найма и избавляться от стереотипов. Пришло то время, когда в плюсе останутся те работодатели, которые ведут отбор кандидатов только по их квалификации и навыкам, невзирая на пол, возраст, внешний вид и прочие подобные факторы», - комментирует Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО (наглядно на диаграмме).

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