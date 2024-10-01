Конкуренция за работу среди переводчиков за три года выросла в шесть раз в Мурманской области

В преддверии Дня переводчика, который отмечался 30 сентября, эксперты hh.ru проанализировали рынок труда и выяснили, насколько выросла конкуренция, а также сколько можно заработать в этой профессии.

Спрос

С января по сентябрь 2024 года российские работодатели искали более 5,5 тыс. переводчиков. При этом анализ рынка труда показывает, что за последние годы работодатели постепенно сокращают число вакансий именно для переводчиков. Так, в целом по стране число вакансий для переводчиков сократилось на 2% относительно 2023, а также на 32% относительно 2022 года. В Мурманской области число вакансий для переводчиков тоже снизилось, но на 50%. Параллельно этому компании наращивают число предложений для специалистов самых разных профессий, но хорошо владеющих разными языками.

Например, число вакансий с упоминанием требования хорошего знания английского языка с начала года в целом по стране превысило 63 тысячи, что на 14% больше, чем в 2023. Число вакансий с требованием знать китайский язык выросло почти до 2 тысяч, что на 20% больше, чем в 2023. Количество вакансий с упоминанием испанского выросло до 300, что на 23% больше, чем в прошлом году. Таким образом, у работодателей растёт спрос на специалистов, хорошо знающих иностранные языки, а не конкретную профессию.

Конкуренция

Тренд снижения числа вакансий для переводчиков породил другую важную отличительную черту, характерную для этой профессии: рост конкуренции за рабочие места в этой профессиональной среде. Так, если осенью 2021 года на одну вакансию переводчика приходилось порядка 6 резюме, что соответствовало норме для рынка, то осенью 2024 года уже в 6 раз больше, а именно 36 резюме от переводчиков на одну вакансию.

Подобный тренд роста конкуренции также связан и с увеличением интереса россиян к этой профессии и, как следствие, числа соискателей на рабочие места.

В целом профессия переводчика на данный момент занимает 6 место в рейтинге высококонкурентных профессий*. Для сравнения на первом месте по уровню конкуренции находится профессия режиссёра и сценариста (125 резюме на вакансию), на втором месте профессия журналиста (49), на третьем месте – профессия менеджера по стратегии (58 резюме на вакансию).

Топ профессий с самой высокой конкуренцией за рабочие места, осень, 2024:

Профессия Уровень конкуренции (число резюме на вакансию) Режиссер, сценарист 125,6 Журналист, корреспондент 49,4 Менеджер/консультант по стратегии 42,9 Психолог 40,8 Руководитель филиала 39,9 Переводчик 36,2 Продюсер 34,3 Бортпроводник 33,9 Руководитель отдела аналитики 32,4 Менеджер по работе с партнерами 32

Зарплаты

Между тем, даже несмотря на некоторое ослабление спроса на переводчиков, предлагаемые зарплаты в вакансиях для этих специалистов растут. Так, средняя зарплата для этой профессии в целом по РФ достигла уровня в 73,3 тысячи рублей, что на 9% больше, чем в 2023, а также на 33% больше, чем в 2022 и на 57% больше, чем в 2021. В Мурманской области доход переводчика тоже вырос: +31 тысяча рублей - до 86 тысяч рублей.

Аналитика также показывает, что работодатели все-таки склонны «доплачивать» за знание иностранного языка. Например, в вакансиях, где есть требование, касающееся знания китайского языка, зарплата доходит до 100 тыс. (+20% роста за год). Специалистам разных профессий, но со знанием английского сейчас готовы платить более 94 тысячи рублей (+14% за год), в вакансиях с упоминанием испанского языка средняя зарплата превышает 73 тыс. (+23%).

Рейтинг высокооплачиваемых вакансий для специалистов, знающих иностранный язык:

Специалист в центр поддержки экспорта, https://spb.hh.ru/vacancy/101616549, Мурманск, от 65 343 ₽.

Репетитор по английскому языку, https://spb.hh.ru/vacancy/107202293, Мурманск, до 80 000 ₽.

Бизнес-ассистент со знанием английского языка, https://spb.hh.ru/vacancy/107138825, Казань, до 2 000 € на руки.

Переводчик английского языка, https://spb.hh.ru/vacancy/107673610, Москва, до 200 000 ₽ на руки.

Переводчик казахского и английского языков, https://spb.hh.ru/vacancy/107570946, Алматы, до 900 000 ₸ на руки.

Ассистент руководителя, https://spb.hh.ru/vacancy/107239226, Москва, до 150 000 ₽ на руки.

Менеджер переводческих проектов, https://spb.hh.ru/vacancy/107044318, до 120 000 ₽ на руки.

Консультант по экспорту, https://spb.hh.ru/vacancy/107458384, Москва, до 100 000 ₽ на руки.

Диспетчер со знанием английского языка, https://spb.hh.ru/vacancy/107157070, США, до 1 200 $ на руки.

Sales manager (со знанием турецкого языка), https://spb.hh.ru/vacancy/106852297, Баку, до 1 300 $.

Переводчик с испанского языка, https://spb.hh.ru/vacancy/104005110, Тюмень, от 70 000 ₽ на руки.

Переводчик (китайский язык), https://spb.hh.ru/vacancy/107184546, Иркутск, от 70 000 ₽ на руки.

* - за исключением топ-менеджерских позиций.