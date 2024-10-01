Ледокол под названием «Мурманск»: на оперативном совещании Юрий Сердечкин рассказал о том, как Мурманск отметит 108-летие городаВ Мурманской области общественный транспорт полностью готов к наступлению холодов
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)01.10.24 12:00

Конкуренция за работу среди переводчиков за три года выросла в шесть раз в Мурманской области

В преддверии Дня переводчика, который отмечался 30 сентября, эксперты hh.ru проанализировали рынок труда и выяснили, насколько выросла конкуренция, а также сколько можно заработать в этой профессии.

Спрос

С января по сентябрь 2024 года российские работодатели искали более 5,5 тыс. переводчиков. При этом анализ рынка труда показывает, что за последние годы работодатели постепенно сокращают число вакансий именно для переводчиков. Так, в целом по стране число вакансий для переводчиков сократилось на 2% относительно 2023, а также на 32% относительно 2022 года. В Мурманской  области число вакансий для переводчиков тоже снизилось, но на 50%. Параллельно этому компании наращивают число предложений для специалистов самых разных профессий, но хорошо владеющих разными языками.

Например, число вакансий с упоминанием требования хорошего знания английского языка с начала года в целом по стране превысило 63 тысячи, что на 14% больше, чем в 2023.  Число вакансий с требованием знать китайский язык выросло почти до 2 тысяч, что на 20% больше, чем в 2023. Количество вакансий с упоминанием испанского выросло до 300, что на 23% больше, чем в прошлом году. Таким образом, у работодателей растёт спрос на специалистов, хорошо знающих иностранные языки, а не конкретную профессию.

Конкуренция

Тренд снижения числа вакансий для переводчиков породил другую важную отличительную черту, характерную для этой профессии: рост конкуренции за рабочие места в этой профессиональной среде. Так, если осенью 2021 года на одну вакансию переводчика приходилось порядка 6 резюме, что соответствовало норме для рынка, то осенью 2024 года уже в 6 раз больше, а именно 36 резюме от переводчиков на одну вакансию.

Подобный тренд роста конкуренции также связан и с увеличением интереса россиян к этой профессии и, как следствие, числа соискателей на рабочие места.

В целом профессия переводчика на данный момент занимает 6 место в рейтинге высококонкурентных профессий*. Для сравнения на первом месте по уровню конкуренции находится профессия режиссёра и сценариста (125 резюме на вакансию), на втором месте профессия журналиста (49), на третьем месте – профессия менеджера по стратегии (58 резюме на вакансию).

Топ профессий с самой высокой конкуренцией за рабочие места, осень, 2024:

Профессия

 

Уровень конкуренции

(число резюме на вакансию)

Режиссер, сценарист

125,6

Журналист, корреспондент

49,4

Менеджер/консультант по стратегии

42,9

Психолог

40,8

Руководитель филиала

39,9

Переводчик

36,2

Продюсер

34,3

Бортпроводник

33,9

Руководитель отдела аналитики

32,4

Менеджер по работе с партнерами

32

 

Зарплаты

Между тем, даже несмотря на некоторое ослабление спроса на переводчиков, предлагаемые зарплаты в вакансиях для этих специалистов растут. Так, средняя зарплата для этой профессии в целом по РФ достигла уровня в 73,3 тысячи рублей, что на 9% больше, чем в 2023, а также на 33% больше, чем в 2022 и на 57% больше, чем в 2021. В Мурманской области доход переводчика тоже вырос: +31 тысяча рублей - до 86 тысяч рублей.

Аналитика также показывает, что работодатели все-таки склонны «доплачивать» за знание иностранного языка. Например, в вакансиях, где есть требование, касающееся знания китайского языка, зарплата доходит до 100 тыс. (+20% роста за год). Специалистам разных профессий, но со знанием английского сейчас готовы платить более 94 тысячи рублей (+14% за год), в вакансиях с упоминанием испанского языка средняя зарплата превышает 73 тыс. (+23%).

Рейтинг высокооплачиваемых вакансий для специалистов, знающих иностранный язык:

 

* - за исключением топ-менеджерских позиций.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Ждёт ли Мурманскую область коммунальный коллапс этой осенью: оценка готовности рынка труда в ЖКХ-сфере
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВВ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ НУЖНЫ НЕ ТОЛЬКО ЗНАНИЯ, НО И ТЕРПЕНИЕВЕРНУЛСЯ НА МАЛУЮ РОДИНУ И ПРОДОЛЖИЛ КАРЬЕРУ ВРАЧА
-

Последние комментарии

Д.О. Вернер
20.09.24 14:22
Что? Опять "Штокман"?
Комментарий к новости:Губернатор Андрей Чибис подписал соглашение с ГТЛК и Росрыболовством по строительству в Мурманской области судоремонтного кластера
Игорь Витальевич
20.09.24 11:51
Мой сын служит по контракту старшим водителем в.ч 72180 44 корпус, 23 саперного батальона, возит ДРГ за ленточку и вывозит 200 и 300 с линии соприкосновения. Мы ему купили своими силами детектор дрон
Комментарий к новости:Общественная приёмная Минобороны по Северному флоту перешла на дистанционную работу
рамиз
17.09.24 19:43
Хочу поехать добровольцы
Комментарий к новости:Поехать добровольцем в зону СВО: Минобороны РФ подготовило порядок вступления граждан в добровольческие формирования
-Правовая консультация (18+)Руководитель юридической практики в «SuperJob» Александр Южалин рассказал, как увеличить себе отдых в 2025 году
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3012345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире15:50«Шоу профессий». Документальный фильм, Сезон 2 (6+)16:35«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Конкуренция за работу среди переводчиков за три года выросла в шесть раз в Мурманской области-PRO Валюту (16+)Нефтяной рынок и доллар США стабильны-PRO Энергетику (18+)На Верхне-Ростинском шоссе Мурманска завершён этап реконструкции участка магистральных теплосетей-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 1 октября-PRO Нефть и газ (18+)Владимир Путин: сжиженный природный газ российских арктических проектов стал одним из основных грузов Северного морского пути-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в октябре
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика