Конкурентоспособный международный национальный транспортный коридор в Арктике будет создан в период с 2030 по 2035 годы

Развитие Северного морского пути будет происходить в три этапа. Об этом заявил заместитель директора Дирекции Северного морского пути Госкорпорации «Росатом» Максим Кулинко в ходе выездного совещания комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, которое прошло на Камчатке.

«Сейчас первый этап, когда мы настраиваем каботажные контейнерные перевозки по этой линии. С 2025 по 2030 год - это организация круглогодичного судоходства. И с 2030 по 2035 годы считаем, что должен быть создан конкурентоспособный международный национальный транспортный коридор», - сказал Максим Кулинко.

Как сообщает Дирекция СМП Госкорпорации «Росатом», в совещании приняли участие председатель комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко, губернатор Камчатского края Владимир Солодов, председатель Законодательного Собрания Камчатского края Валерий Раенко, сенатор от Камчатки Борис Невзоров, первый заместитель председателя комитета по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрей Шевченко и другие.

Увеличить количество рейсов атомного контейнеровоза «Севморпуть» между Дальним Востоком и Северо-Западными регионами страны планируется в 2021 году.