Конкурс – 48000 человек на место! Стала известна самая популярная вакансия в России

Если три года назад самое большое количество откликов поступало на вакансии по массовым позициям (продавцы, менеджеры по продажам, операторы, консультанты в банк и так далее), то по итогам 2022 года в лидеры выбилась удаленная занятость. Именно такие вакансии оказались наиболее популярными у соискателей. Так, на первом месте оказалась вакансия сотрудника поддержки поиска в Яндексе – на неё откликнулись 47,7 тысячи человек со всей России.

В рамках одной и той же профессиональной сферы одни вакансии получают мало откликов от соискателей, а другие, наоборот, набирают по несколько сотен и даже по несколько тысяч откликов. Служба исследований hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, проанализировала вакансии, размещенные на hh.ru за последний год, и выделила из них самые популярные у соискателей.

«Количество откликов на вакансию зависит от функционала и уровня требований, предъявляемых к соискателям (чем они проще, тем больше откликов), от условий работы, а также от известности и репутации компании. Привлекает не только высокая зарплата — у некоторых самых популярных вакансий она вообще не указана, — но и свободный график, возможность работать из дома и дополнительные бонусы», — рассказывает руководитель Службы исследований hh.ru Мария Игнатова.

Если три года назад самое большое количество откликов поступало на вакансии по массовым позициям (продавцы, менеджеры по продажам, операторы, консультанты в банк и так далее), то по итогам 2022 года в лидеры выбилась удаленная занятость. Именно такие вакансии оказались наиболее популярными у соискателей. Так, на первом месте оказалась вакансия сотрудника поддержки поиска в Яндексе – на неё откликнулись 47,7 тысячи человек со всей России. Эта вакансия была открыта в Москве, однако, благодаря удаленному формату, будущий сотрудник имел возможность работать из любой точки, где есть стабильный интернет.

Топ-10 вакансий по количеству откликнувшихся соискателей, 2022 год, в таблеце 1.

Среди «штучных» вакансий, которые работодатели размещают разово, тоже есть свои «герои», получившие тысячи откликов. Например, вакансия для актёра в Москве набрала больше 16 тысяч откликов, а вакансия ученика чародея (так компания назвала менеджера по продаже недвижимости) в Краснодарском крае – более 13 тысяч. Среди штучных вакансий с тысячами откликов от соискателей можно также отметить автора познавательных текстов для детей, выгульщика собак, официанта на поезд «Сапсан», корпоративного психолога и даже диктора по озвучиванию голосовых роботов.

Топ-15 «штучных» вакансий по количеству откликнувшихся соискателей, 2022 год, в таблице 2.