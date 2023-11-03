Конкурс «Бережливое производство» собирает энтузиастов

«Лучший трудовой коллектив», «Генератор идей», «Лучшее рабочее место» и «Победитель олимпиады» - таковы номинации конкурса «Бережливое производство», который проходит среди работников и трудовых коллективов АО «ММТП» и ООО «МБТ». Его цель - формирование ответственного отношения к труду, предупреждение нарушений требований охраны труда, травматизма, знакомство персонала с основами бережливого производства, выявление трудовых коллективов, успешно внедривших инструменты бережливого производства в производственный и административный процесс.

В каждой номинации – три призовых места. Для того, чтобы занять одно из них, необходимо внедрить, а после сфотографировать и направить в оргкомитет конкурса фотографии, рассказывающие о проделанной работе. Речь идет о таких направлениях, как сортировка предметов с применением маркировки, соблюдение порядка на рабочем месте и содержание его в чистоте. Поощряется разработка правил содержания рабочего места, технологии работы и других процедур, постоянное совершенствование рабочего процесса, необходимые шаблоны для упрощения работы можно получить в отделе по оценке и развитию персонала. Также предусмотрена возможность предоставления видеоматериалов о проведении внутренних совещаний с применением предложенных методик. Дополнительно работники могут получить маркерную доску для организации и внедрения в рабочую деятельность технологии «Канбан-доски», которая может быть использована в планировании как индивидуальной работы, так и всего коллектива. Как поясняют специалисты, канбан – это система, разработанная в Японии инженерами компании «Тойота». В переводе kanban означает «рекламный щит», «вывеска» (кан – «видимый»; бан – «доска», «вывеска»). Это лёгкий в использовании и полезный инструмент бережливого производства, который позволяет планировать, отслеживать выполнение задач подразделения и эффективно распределять задачи между ответственными работниками или отделами.

В течение периода проведения соревнования предполагается обучение персонала компании основам и основным инструментам бережливого производства с помощью подготовленных информационных материалов. Обучение по программам бережливого производства можно пройти и самостоятельно на портале Производительность.РФ и получить дополнительные баллы в копилку своей команды. Дополнительно в период проведения соревнования работники могут получить необходимые инструменты для организации рабочего пространства в соответствии с концепцией бережливого производства.

Победителей ждут почётные грамоты и единовременные выплаты, сертификаты на товары и услуги, ценные подарки и бесплатные путёвки на турбазу, а лучшие трудовые коллективы получат кубки. По результатам соревнования фотографии победителей в номинациях «Лучший трудовой коллектив» размещаются на «Аллее Почёта».

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457253634%2Fwall-149919532_3498