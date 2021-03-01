Конкурс «Доброволец Мурманска-2021» завершили награждением победителей

Сегодня глава муниципального образования город Мурманск Андрей Сысоев и глава администрации города Мурманска Евгений Никора наградили победителей конкурса «Доброволец Мурманска-2021».

— Напомню, что не так давно мы с Андреем Ивановичем давали старт этому конкурсу, сегодня же подводим его итоги. Конкурс проводится с 2018 года, но конечно, каждый год по-разному, — отметил Евгений Никора. — Очень важно, что в рамках этого конкурса была образовательная составляющая, потому что добровольческое движение требует к себе такого душевного, искреннего отношения к этому делу и полной самоотдачи.

Конкурс направлен на содействие молодежи в выборе социально-активной жизненной позиции, поощрение их активной добровольческой деятельности, формирование позитивного мнения о волонтёрстве и имиджа добровольца в обществе.

— Волонтёры нужны всегда. Занимаясь общественной работой, всегда хочется увидеть значимые результаты. Волонтерам в этом плане проще, но это не умаляет их достижения. Результаты очень серьёзные, причём в любой номинации. Например, те же десятки квадратных метров вычищенных берегов озер. Это же очень тяжёлая и непростая работа, и они это делают добровольно, — сказал Андрей Сысоев. — В этом году я неоднократно с встречался с волонтёрами и всегда им говорю большое спасибо.

Для участников были проведены мастер-классы по ораторскому искусству и тренинговые занятия, которые подготовили ребят к финальному испытанию — презентации, подводящей итоги их достижений в волонтерской деятельности.

— Мной было замечено много незнакомых лиц, для меня это невероятно счастливое событие, потому что это значит, что волонтерское движение у нас обновляется, есть новая смена, — поделился депутат Мурманской областной Думы Герман Иванов. — Мы всегда готовы их всецело поддержать.

Всего в награждении приняло участие 12 представителей шести учебных заведений. Они смогли проявить себя в номинациях «Экологическое волонтёрство», «Событийное волонтёрство», «Социальное волонтёрство» и «Профилактическое волонтёрство».