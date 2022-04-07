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Мурманская область. Арктика (16+)07.04.22 13:30

Конкурс «Комфортная среда обитания» поможет жителям Мурманской области реализовать свои социальные проекты

В Мурманской области стартовал ежегодный Межрегиональный конкурс социальных проектов «Комфортная среда обитания», который призван создан благоприятную среду и комфортные условия условий для жителей территорий присутствия компаний «СУЭК», «СГК», «НТК». В Мурманской области их представляет АО «Мурманский морской торговый порт».

В конкурсе могут принять участие некоммерческие организации, учреждения социальной сферы, инициативные группы либо отдельные граждане, действующие и проживающие в Мурманской области.

Заявки на конкурс принимают до 29 апреля 2022 года. по электронному адресу: ChadaevaGF@portmurmansk.ru. Это шанс для жителей Мурманской области сделать городскую среду уютнее и комфортнее для проживания. Стоит отметить, что Оргкомитет регионального конкурса будет оценивать проект по их социальной значимости, долгосрочности, реалистичности, экономической эффективности.

Всего пять номинаций:

1. «Экология и безопасность» – проекты, направленные на решение проблем загрязнения окружающей среды, нелегальных свалок мусора, а также проблем с бродячими/одичавшими животными.

2. «Территория здоровья» – проекты, направленные на формирование здорового образа жизни, популяризацию спорта и физкультуры, создание и поддержание объектов для современного активного досуга жителей разных возрастов (спортплощадки, тренировочные залы, воркауты, скейтпарки, веревочные парки и т.д.).

3. «Уютный двор, уютный дом» – проекты, направленные на благоустройство и эстетическое оформление дворов, детских площадок, подъездов, фасадов.

4. «Комфорт в праздники и будни» – проекты, направленные на современное благоустройство общедоступного пространства для проведения массовых мероприятий,

а также повседневного отдыха пожилых людей, семей с маленькими детьми и т.д.

5. «Познаем Россию» – проекты, направленные на знакомство с природой России и традиционной культурой местных сообществ, содействующие сохранению природных богатств и местной социокультурной среды.

Конкурс «Комфортная среда обитания» проводится ежегодной с 2011 года при поддержке Фонда «СУЭК-РЕГИОНАМ» в Красноярском, Алтайском, Забайкальском, Приморском и Хабаровском краях, Кемеровской, Мурманской и Новосибирской областях, Республиках Бурятия и Хакасия. За предыдущие годы грантовая поддержка СУЭК и Фонда позволила создать в этих регионах новые общественные пространства, памятные места, спортивные и познавательные локации и многое другое.

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