Конкурс «Край героев» поможет юным северянам узнать больше о подвиге Заполярья

Об этом на оперативном совещании сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Региональный краеведческий конкурс «Край героев» стартовал в Мурманской области 10 сентября. В рамках мероприятия ученики 7-11 классов общеобразовательных учреждений Кольского Заполярья создадут команды из 3-5 человек и выполнят творческую работу – боевой листок, стилизованный под документ времён Великой Отечественной войны. Важное условие – соответствие краеведческой тематике.

«Считаю, что инициатива должна быть поддержана на всех уровнях, так как она поможет молодому поколению северян узнать больше о подвиге Заполярья в годы Великой Отечественной войны», – подчеркнул глава региона Андрей Чибис.

Губернатор также напомнил, что для команды-победителя предусмотрен приз – поездка в Москву в Музей Победы на Поклонной горе, финалисты получат памятные сувениры и грамоты.

Для того чтобы принять участие в региональном конкурсе, нужно до конца сентября отправить заявку со сканом работы на электронную почту Мурманского областного краеведческого музея npo.mokm51@ya.ru с пометкой «Край героев». Финальный этап пройдёт 22 октября.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, подробнее об условиях участия в конкурсе можно узнать из Положения.

Фото: https://gov-murman.ru