Конкурс «Лучший водитель погрузчика» прошёл в АО «Мурманский морской торговый порт» в рамках цикла мероприятий, приуроченных ко Всемирному дню охраны труда

Он был организован на базе Учебно-курсового комбината АО «ММТП» совместно со специалистами Дирекции охраны труда, пожарной и промышленной безопасности и автохозяйства предприятия.

Испытания состояли из трёх этапов. На первом участники отвечали на билеты по теме «Безопасная эксплуатация погрузчиков». После этого их ждали теоретические вопросы в системе «Олимпокс» - одном из ведущих отечественных образовательных порталов, которые предполагали проверку знаний требований охраны труда для безопасного выполнения работ водителем погрузчика. За верные ответы конкурсанты получали до пяти баллов, при этом также учитывалось время выполнения заданий. А в завершение они должны были продемонстрировать свое мастерство на автодроме – на время пройти трассу и выполнить такие элементы, как парковка, перемещение груза, слалом и другие.

«Конкурс сам по себе является хорошим стимулом для его участников освежить свои знания и показать лучшие навыки. При этом в ходе его проведения был виден искренний интерес работников предприятия к профессиональным нюансам, которые они обсуждали после каждого этапа. Интерес, заинтересованность и продемонстрированный высокий профессионализм всех участников – это главный результат проведенного конкурса», - отметил ведущий инженер Учебно-курсового комбината АО «Мурманский морской торговый порт» Андрей Подпиров.

Официальные итоги конкурса «Лучший водитель погрузчика» будут подведены в ближайшее время, а имена победителей названы на торжественной церемонии, которая пройдёт в АО «ММТП» в честь Всемирного дня охраны труда, который отмечается ежегодно 28 апреля.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457251599%2Fwall-149919532_3138