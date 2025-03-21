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Мурманская область. Арктика (16+)21.03.25 16:30

Конкурс на четвертый поток программы «Муравьев-Амурский 2030» по подготовке управленческих кадров составил 88 человек на место

Конкурс на программу подготовки управленческих кадров для государственной службы и институтов развития Дальнего Востока и Арктики составил 88 человек на место. Заявки поступили из всех 89 регионов страны. Общее количество заявок на новый поток – 5311, что на 15% выше прошлогоднего показателя.

В лидеры по количеству регистраций вошли Москва, Приморский край, Хабаровский край, Республика Саха (Якутия), Республика Бурятия, Сахалинская область.

«Программа год от года привлекает участников из всех регионов России, включая новые территории, ставшие неотъемлемой частью нашей страны. Ежегодный рост числа желающих служить Дальнему Востоку и Арктике свидетельствует о высоком доверии и интересе к этой программе. Наша цель — дать участникам инструменты, компетенции и мотивацию, чтобы их работа здесь стала вкладом в будущее всей страны. Предыдущие выпуски программы наглядно показали, что мы формируем команду профессионалов, готовых смело взяться за самые сложные вызовы. Именно эти специалисты уже сегодня на местах включены в решение задач социально-экономического развития регионов», – отметил Алексей Чекунков, министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, глава совета наставников программы «Муравьев-Амурский 2030».

«Заявка на участие — лишь начало пути. На программе многоступенчатая процедура отбора. Помимо видеовизитки на дистанционном этапе, кандидаты пройдут тестирование, которое в этом году усложнено дополнительными блоками оценки. Оно направлено на выявление управленческого потенциала и проверку по ценностям. Традиционно на программу поступает не более 65 курсантов. Мы ждем тех, кто действительно готов связать свою карьерную траекторию с командой развития Дальнего Востока и Арктики», – рассказала Ксения Кишкарева, руководитель программы «Муравьев-Амурский 2030».

По итогам испытаний лучших участников ждёт годовая образовательная программа с полным погружением в работу государственных структур регионов Дальнего Востока и Арктической зоны России. Работа будет направлена на получение как фундаментальных знаний в сфере госуправления, истории, востоковедения, так и прикладных инструментов решения государственных задач через стажировки на трёх уровнях управления.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, программа «Муравьев-Амурский 2030» реализуется Минвостокразвития России и АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики», с экспертным сопровождением школы управления Сколково, ДВФУ и ИСАА МГУ. В 2022 году был организован первый отбор, тогда конкурс на участие в программе составил 50 человек на место. Выпускники программы работают на ответственных должностях в дальневосточных регионах — министрами и замминистрами региональных правительств, проректорами в вузах и руководителями институтов развития. Сейчас обучение на программе проходят 53 курсанта.

Напомним, в сентябре 2024 года Президент России Владимир Путин поддержал распространение программы подготовки кадров для госслужбы и институтов развития Дальнего Востока на арктические территории.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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