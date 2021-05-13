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Мурманская область. Арктика (16+)13.05.21 15:00

Конкурс на соискание Арктической литературной премии имени Виталия Маслова начнётся 25 мая

25 мая Министерство культуры Мурманской области начнет прием конкурсных заявок на соискание Всероссийской Арктической литературной премии имени Виталия Маслова.

Такое решение было принято на первом заседании оргкомитета, прошедшем накануне в режиме онлайн. Участие в обсуждении приняли министр культуры Мурманской области Ольга Обухова, представители Союза писателей России – председатель правления Николай Иванов и первый секретарь Геннадий Иванов, а также руководитель регионального отделения Союза Илья Виноградов и член организации Владимир Блинов.

Приём документов завершится 20 сентября 2021 года.

«Учреждение Арктической премии – очень важная мера, которая позволит повысить интерес к нашему региону в масштабах всей страны. Мы хотим поддерживать и поощрять инициативы литераторов, которые решатся рассказать о нашем крае и российской Арктике, если их вдохновит эта тема – даже если они живут на другом конце России. Разумеется, произведения должны быть опубликованы, чтобы попасть в библиотеки и книжные магазины, а оттуда – к своим читателям», – отметила Ольга Обухова.

Напомним, Всероссийская Арктическая литературная премия учреждена губернатором Мурманской области Андреем Чибисом и Союзом писателей России.

Премия посвящена памяти писателя, полярника и общественного деятеля Виталия Маслова, который жил и работал в Мурманской области, участвовал в покорении Арктики на первом в мире атомном ледоколе «Ленин», возродил традицию празднования Дня славянской письменности и культуры, много лет руководил региональным отделением Союза писателей России.

Как сообщает региональное  Министерство культуры, награды присуждаются раз в 2 года по результатам конкурса в номинациях «Современная проза» и «Современная поэзия», «Кольское Заполярье – ворота Арктики». Размер премии в каждой номинации – 250 тысяч рублей. Номинантами премии могут стать авторы из любого региона Российской Федерации.

 

 

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