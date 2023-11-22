Конкурс народного танца «Душа России» объединил более тысячи хореографов и танцоров Мурманской области и Рязани

В Мурманском областном Дворце культуры имени С.М. Кирова прошёл I межрегиональный конкурс народного танца «Душа России». Его участниками стали более одной тысячи человек со всей Мурманской области и Рязани.

40 коллективов представили 80 творческих номеров в различных номинациях.

В программу конкурса также вошли мастер-классы по специфике постановки стилизованных танцев, технике представления танцев разных народов и травматизме в хореографии от ведущих экспертов и жюри конкурса – народного артиста Российской Федерации Александра Тихонова, заслуженного работника культуры РФ Даниила Верещагина и спортивного врача Натальи Зориной.

С подробными итогами конкурса можно ознакомиться на сайте областной «Кировки».

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, а уже на этой неделе в Мурманске пройдёт VIII региональный конкурс детских сюжетных хореографических постановок и авторских уроков «Хореографические фантазии». В этом году в конкурсе, организованном Мурманским колледжем искусств, примут участие хореографы и танцоры не только из столицы региона, но также из Полярного и Кировска. Выступления участников конкурса будут оценивать ведущие специалисты в области хореографического искусства нашего региона. II тур конкурса состоится в открытом для зрителей формате 26 ноября в 12.00 во Дворце культуры «Судоремонтник» в Росляково.

Фото: https://gov-murman.ru