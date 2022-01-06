Конкурс «Окно в праздник» продолжается

В конкурсе «Окно в праздник», организованном правительством Мурманской области, уже 166 претендентов на победу. Участники представляют 27 населённых пунктов региона. Традиционно лидирует Мурманск. Далее следуют Оленегорск, Апатиты, Полярные Зори и Кировск.

Жители Заозерска, Ковдора и Умбы так же проявляют творческую активность. Радуют новогодним настроением земляки из Кольского, Ловозерского, Печенгского районов и ЗАТО.

Любопытно, что 56 окон украшено детьми - школьниками, воспитанниками садов, центров социальной помощи.

Конкурс выявил два дизайнерский тренда: северяне украшают не только оконные проёмы, но и подоконники. Особенно популярны мотивы заснеженных городков с уютными домиками. Жители Заполярья обожают фотографировать своих детей и котиков на фоне сказочных окон.

Напомним, по условиям конкурса необходимо оригинально украсить окно или балкон, выложить фото в соцсетях «ВКонтакте» или «Инстаграм» с хештегами #окновпраздник2022 и #насевережить. В «Инстаграм» отметить аккаунт @okno_prazdnik.

Конкурс продлится до 15 января, победителя выберут по итогам онлайн-голосования. Оно состоится на страничке партнёра конкурса, в сообществе «Регион 51» в «ВКонтакте».

Фото: https://vk.com/club171749274?z=photo598982620_457239264%2Fwall-171749274_20513