Конкурс «Регистрируйся и побеждай» продлён до 1 мая

В Мурманской области по многочисленным просьбам жителей принято решении о продлении срока проведения конкурса «Регистрируйся и побеждай» до 1 мая. Напомним, конкурс даёт возможность активным северянам получить призы с символикой «На Севере – спорт!».

Принять участие в конкурсе очень просто: при посещении спортивных объектов в разных муниципалитетах региона необходимо отсканировать QR-код, размещённый на специальной навигационной табличке, а также зарегистрироваться на платформе «Мой Спорт». После регистрации заполнение информации при последующих посещениях не требуется. Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, посетить спортивные объекты и отсканировать QR-код необходимо не менее 9 раз.

Важно: все ранее отсканированные участниками переходы по QR-кодам сохраняются.

Победителей в каждом муниципалитете определят 13 мая 2024 года в сообществе министерства спорта Мурманской области в социальной сети «ВКонтакте». Генератор случайных чисел выберет победителей в разных возрастных категориях: 6-15 лет, 16-29 лет, 30-59 лет, 60 лет и старше.

Список объектов и положение опубликованы на сайте регионального Минспорта.

Фото: https://gov-murman.ru