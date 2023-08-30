Конкурс «Среда возможностей»: победители получат до миллиона рублей на проекты для детей и подростков

Стартовал прием заявок на грантовый конкурс «Среда возможностей», организатором которого выступает благотворительный фонд имени Елены и Геннадия Тимченко.

Цель конкурса – поиск и поддержка комплексных долгосрочных проектов по улучшению уже существующих и созданию новых возможностей для детей и подростков на малых территориях. Главная особенность при отборе конкурсных проектов – опора на мнение и потребности, высказанные детьми, а также их активное вовлечение в реализацию.

К участию приглашаются НКО и бюджетные организации из городов и сёл, где живёт меньше 50000 человек, в том числе: учреждения профессионального образования, дома культуры, библиотеки, музеи, молодежные центры, малокомплектные школы и детские сады, комплексные центры социального обслуживания населения.

В заявке участники должны описать свое видение детской среды в населенном пункте через три года. Также нужно указать, что уже есть, чего не хватает, привести мнения детей и подростков. Затем – в деталях расписать, что планируется сделать в качестве первого шага по реализации проекта за год.

Как сообщает Министерство труда и социального развития Мурманской области, общий грантовый фонд конкурса – 50 миллионов рублей. Для организаций, которые участвуют впервые, максимальная сумма грантов 500000 рублей. Для организаций, которые до этого уже получали поддержку Фонда Тимченко – миллион рублей.

Заявки на открытый конкурс проектов принимаются в электронном виде до 24 сентября. Победители будут объявлены 31 октября 2023 года. Срок реализации проектов-победителей с 10 ноября 2023 по 31 октября 2024.

Подробная информация на сайте конкурса.