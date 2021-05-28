Конкурс «Строймастер 2021»: обсудили проблемы дефицита кадров и строек и выбрали лучших каменщика, сварщика и штукатура

В Мурманском строительном колледже им. Н.Е. Момота состоялся региональный этап Национального конкурса профессионального мастерства «Строймастер 2021», который ежегодно проводит СРО «Созидатели» при поддержке министерства строительства Мурманской области. В мероприятиях принял участие вице-губернатор – министр строительства региона Владислав Сандурский.

«Не скрою, сегодня строительная отрасль испытывает кадровый голод. Мы заинтересованы в молодых специалистках, причём не приезжих, а в наших, местных. Такие конкурсы профессионального мастерства как «Строймастер» повышают престиж профессии строителя, стимулируют специалистов совершенствовать свои навыки и позволяют обмениваться опытом. Желаю всем удачи!», – поприветствовал участников конкурса Владислав Сандурский.

После торжественного открытия состоялся круглый стол, на котором вице-губернатор, работодатели и руководство колледжа обсудили проблемы дефицита и подготовки кадров, а также затронули острые вопросы строек в целом. Как отметил вице-губернатор, встреча получилась интересной и продуктивной. После экскурсии по производственным помещениям и конкурсным площадкам Владислав Сандурский вместе с организаторами конкурса наградил победителей.

Как сообщает региональное Министерство строительства, в этом году «Лучшим сварщиком» был признан Алексей Богдановский. «Лучшим каменщиком» стал Даниил Ермаков, а «Лучшим штукатуром» – Екатерина Соколова. Именно им теперь предстоит представлять Мурманскую область на Национальном конкурсе профмастерства «Строймастер» на Северо-Западе.