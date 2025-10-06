Министерство образования и науки Мурманской области и компания «ФосАгро» продолжат развитие проекта «Горняк будущего»109 лет Мурманску: в День города завершено строительство Центра культурного развития
Конкурс в Молодёжное правительство Мурманской области собрал более ста заявок

Конкурс на включение в состав Молодёжного правительства Мурманской области вызвал высокий интерес у молодёжи региона. Всего было подано 114 заявок, что свидетельствует о стремлении северян участвовать в молодёжном управлении регионом и вносить вклад в его развитие. По итогам первого отбора 78 человек прошли во второй этап, а к третьему, связанному с решением кейсовых заданий, были допущены 73 претендента.

Как сообщает комитет молодёжной политики Мурманской области, процесс отбора построен по принципу многоступенчатой системы, позволяющей максимально объективно оценить потенциал каждого кандидата. Участники проходят тестирование, решают практические задачи и проходят собеседование с экспертной комиссией. На третьем этапе им предстоит защитить кейсовое задание – краткий проект, направленный на решение конкретной отраслевой задачи. Формат предусматривает чёткость и лаконичность: три минуты на презентацию и не более пяти слайдов с ключевой информацией.

Участие в Молодёжном правительстве открывает для молодых людей возможность напрямую погрузиться в работу органов власти. Они не только знакомятся с процессом принятия решений, но и получают шанс выдвигать собственные инициативы, разрабатывать проекты и участвовать в их реализации. Это важная площадка для формирования лидерских качеств, навыков публичных выступлений и командной работы.

В третьем этапе кандидатам предстоит найти решения на следующие темы кейсовых заданий: развитие молодёжной политики Мурманской области; развитие образования и профориентации; экономика и развитие Арктики; социальная сфера и поддержка молодёжи; культура и креативные индустрии; цифровое развитие региона.

Создание Молодёжного правительства — важный шаг в формировании кадрового резерва региона. Орган действует как совещательный орган при правительстве Мурманской области и формируется на конкурсной основе. Срок полномочий его членов составляет два года, а количественный состав соответствует числу членов правительства области. Дополнительно в структуру входят советники председателя Молодёжного правительства и ответственный секретарь.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/554576/#&gid=1&pid=1

Последние комментарии

Лика
01.10.25 12:30
Обратите внимание Степан Быдоровский - мальчик из интервью - это ее сын. Теперь в мошеннические схемы она вовлекает и собственных детей.
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: моя опасная медицина
Лика
01.10.25 12:28
Светлана Сысоева - мо****ца со стажем. Она зарабатывает деньги на мужиках и на том, что устраивается в самые различные медучреждения, устраивает громкие скандалы, и требует денег за молчание. *- ку
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: моя опасная медицина
Бурак (Смирнова) Ю. Г., экс-зам. директора по ВР МБОУ КШМ.
30.09.25 18:25
Здравствуйте, жители города-героя! В связи с застройкой, строительством нового жилого комплекса в Малой Долине Уюта я НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендую всем Вам ознакомится с материалами архитектора Натальи
Комментарий к новости:Строительство нового жилого комплекса в Малой Долине Уюта волнует жителей Первомайского округа Мурманска
