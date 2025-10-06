Конкурс в Молодёжное правительство Мурманской области собрал более ста заявок

Конкурс на включение в состав Молодёжного правительства Мурманской области вызвал высокий интерес у молодёжи региона. Всего было подано 114 заявок, что свидетельствует о стремлении северян участвовать в молодёжном управлении регионом и вносить вклад в его развитие. По итогам первого отбора 78 человек прошли во второй этап, а к третьему, связанному с решением кейсовых заданий, были допущены 73 претендента.

Как сообщает комитет молодёжной политики Мурманской области, процесс отбора построен по принципу многоступенчатой системы, позволяющей максимально объективно оценить потенциал каждого кандидата. Участники проходят тестирование, решают практические задачи и проходят собеседование с экспертной комиссией. На третьем этапе им предстоит защитить кейсовое задание – краткий проект, направленный на решение конкретной отраслевой задачи. Формат предусматривает чёткость и лаконичность: три минуты на презентацию и не более пяти слайдов с ключевой информацией.

Участие в Молодёжном правительстве открывает для молодых людей возможность напрямую погрузиться в работу органов власти. Они не только знакомятся с процессом принятия решений, но и получают шанс выдвигать собственные инициативы, разрабатывать проекты и участвовать в их реализации. Это важная площадка для формирования лидерских качеств, навыков публичных выступлений и командной работы.

В третьем этапе кандидатам предстоит найти решения на следующие темы кейсовых заданий: развитие молодёжной политики Мурманской области; развитие образования и профориентации; экономика и развитие Арктики; социальная сфера и поддержка молодёжи; культура и креативные индустрии; цифровое развитие региона.

Создание Молодёжного правительства — важный шаг в формировании кадрового резерва региона. Орган действует как совещательный орган при правительстве Мурманской области и формируется на конкурсной основе. Срок полномочий его членов составляет два года, а количественный состав соответствует числу членов правительства области. Дополнительно в структуру входят советники председателя Молодёжного правительства и ответственный секретарь.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/554576/#&gid=1&pid=1