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Мурманская область. Арктика (16+)18.10.21 13:45

Конкурс «Юные таланты» прошёл в Мурманском морском торговом порту

Юных талантов искали в Мурманском морском торговом порту. Конкурс с соответствующим названием прошёл среди детей сотрудников предприятия. Ребятам было предложено своим творчеством поздравить АО «ММТП» со 106-м днём рождения - создать поделку или рисунок. Увлечённость и полёт фантазии дали импульс для рождения самых разных работ - от огромных панно до маленьких композиций.

Одни из участников даже решил заглянуть в будущее и нарисовал, каким он представляет себе Мурманский морской торговый порт в будущем – с летающими погрузчиками, футуристичными кранами и дронами. При этом лейтмотив всех работ был один – надёжный труд мурманских портовиков. В результате, ни один участник не остался без подарка. Победителей выбирали в девяти номинациях. Самому младшему творцу недавно исполнилось три года.

«Подобные творческие конкурсы в Мурманском морском торговом порту – это отличная возможность для родителей рассказать своим детям, где они работают и провести вместе время. Малыши с радостью проникаются этим и начинают проявлять свои творческие способности! Каждый раз членам жюри очень сложно выбрать победителей, ведь все выкладываются на сто процентов», - рассказала председатель родительского комитета АО «ММТП» Светлана Рамазанова.

После награждения всех участников конкурса ждал сюрприз – зажигательные игры с аниматорами.

Результаты конкурса:

«Лучший рисунок - дошкольный возраст»

1. Илья Кукунин;

2. Алексей Сидоров;

3. Александра Смирнова.

«Лучший рисунок - младший школьный возраст

1. Анастасия Ирикина;

2. Мелания Рудакова;

3. Милана Штокало.

«Лучший рисунок - средний школьный возраст»

1. Марина Фатыхова;

2. Виктория Масальская;

3. Арина Бычкова и Екатерина Бычкова.

«За оригинальность» - Анна Ирикина.

«Лучший рисунок - средний школьный возраст» - Варвара Смирнова.

Лучшая поделка - младший школьный возраст»

1. Андрей Торбас;

2. Александра Лёвина и Артём Торбас;

3. Алиса Гуляева.

«Лучшая поделка - средний школьный возраст» - Ярослав Пономарев.

«Самый младший участник» - Варвара Минко.

«В порт всей семьей» - Владимир Дедицкий.

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