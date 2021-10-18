Конкурс «Юные таланты» прошёл в Мурманском морском торговом порту
Юных талантов искали в Мурманском морском торговом порту. Конкурс с соответствующим названием прошёл среди детей сотрудников предприятия. Ребятам было предложено своим творчеством поздравить АО «ММТП» со 106-м днём рождения - создать поделку или рисунок. Увлечённость и полёт фантазии дали импульс для рождения самых разных работ - от огромных панно до маленьких композиций.
Одни из участников даже решил заглянуть в будущее и нарисовал, каким он представляет себе Мурманский морской торговый порт в будущем – с летающими погрузчиками, футуристичными кранами и дронами. При этом лейтмотив всех работ был один – надёжный труд мурманских портовиков. В результате, ни один участник не остался без подарка. Победителей выбирали в девяти номинациях. Самому младшему творцу недавно исполнилось три года.
«Подобные творческие конкурсы в Мурманском морском торговом порту – это отличная возможность для родителей рассказать своим детям, где они работают и провести вместе время. Малыши с радостью проникаются этим и начинают проявлять свои творческие способности! Каждый раз членам жюри очень сложно выбрать победителей, ведь все выкладываются на сто процентов», - рассказала председатель родительского комитета АО «ММТП» Светлана Рамазанова.
После награждения всех участников конкурса ждал сюрприз – зажигательные игры с аниматорами.
Результаты конкурса:
«Лучший рисунок - дошкольный возраст»
1. Илья Кукунин;
2. Алексей Сидоров;
3. Александра Смирнова.
«Лучший рисунок - младший школьный возраст
1. Анастасия Ирикина;
2. Мелания Рудакова;
3. Милана Штокало.
«Лучший рисунок - средний школьный возраст»
1. Марина Фатыхова;
2. Виктория Масальская;
3. Арина Бычкова и Екатерина Бычкова.
«За оригинальность» - Анна Ирикина.
«Лучший рисунок - средний школьный возраст» - Варвара Смирнова.
Лучшая поделка - младший школьный возраст»
1. Андрей Торбас;
2. Александра Лёвина и Артём Торбас;
3. Алиса Гуляева.
«Лучшая поделка - средний школьный возраст» - Ярослав Пономарев.
«Самый младший участник» - Варвара Минко.
«В порт всей семьей» - Владимир Дедицкий.