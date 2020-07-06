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Мурманская область. Арктика (16+)06.07.20 16:55

Конкурсные заявки на пользование рыболовным участком для любительской добычи краба принимаются до 20 июля

Любительский лов камчатского краба на водных объектах Мурманской области разрешат в середине августа 2021 года. Региональным правительством ведется активная работа по организации любительского рыболовства в прибрежной зоне Баренцева моря. Об этом сообщил вице-губернатор Дмитрий Филиппов на сегодняшнем оперативном совещании в правительстве региона.

Так, с учётом поступивших предложений и замечаний от муниципальных образований Печенгский район, Кольский район и ЗАТО г. Островной, жителей Мурманской области, заключений членов комиссии по определению границ рыболовных участков в Баренцевом море определены пять рыболовных участков, где разрешена любительская ловля краба. В перечень включены: губа Териберская 1, бухта Долгая Щель, мыс Ярышный, губа Териберская 2 и Святоносский залив 2.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области,  в  июне Североморским территориальным управлением Федерального агентства по рыболовству был объявлен конкурс на право заключения договора пользования рыболовных участков для вылова краба. Приём заявок открыт до 20 июля. Подробная информация размещена на сайте управления.

Затем по итогам конкурса не позднее 1 сентября победителям необходимо будет направить в министерство инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской области заявление о распределении квот добычи водных биоресурсов на 2021 год. После проведения всех процедур и утверждения квот пользователи участков смогут предоставлять жителям и гостям региона услуги по организации лова камчатского краба.

По правилам рыболовства в период с 1 января по 15 августа вылов краба в Баренцевом море запрещён. В остальное время любительский лов краба в Мурманской области будет открыт.

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