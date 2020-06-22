Консолидированный бюджет региона пополнился на 30 млрд рублей

От налогоплательщиков Мурманской области за пять месяцев текущего года в консолидированный бюджет региона перечислено более 30 млрд рублей, из которых 44% составил налог на доходы физических лиц, 37 % - налог на прибыль организаций.

Налоговыми органами Мурманской области отмечен значительный прирост поступлений платежей за природопользование. Организации и индивидуальные предприниматели Кольского края уплатили 763 млн рублей налогов, сборов и регулярных платежей за пользование природными ресурсами, что почти на 20% выше уровня поступлений за аналогичный период 2019 года.

Объём налоговых поступлений в местные бюджеты муниципальных образований Заполярья в январе-мае 2020 года возрос на 39 млн рублей и составил 6,5 млрд рублей. Основным бюджетообразующим налогом остаётся налог на доходы физических лиц, доля которого в общем объёме поступлений в бюджеты городов и районов Мурманской области составляет 60%. Рост поступлений НДФЛ составил 6%.