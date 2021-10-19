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Мурманская область. Арктика (16+)19.10.21 09:30

Константин Борисов представляет Мурманскую область на всероссийском форуме «Рубеж»

В Калужской области стартовал четвертый всероссийский форум «Молодёжки ОНФ» - «Рубеж 2021». Традиционно его площадкой стал лагерь возле села Восход Жуковского района. Сто участников от 18 до 35 лет из 67 регионов страны в течение недели будут обучаться навыкам стратегического управления, лидерству в критических ситуациях, работе в команде. Среди тех, кто приехал на форум - молодые люди, которые помогали ликвидировать последствия ЧС в Крыму и Якутии, Забайкальском крае и Амурской области.

Приветственную телеграмму участникам форума направил Президент России, лидер Народного фронта Владимир Путин. Глава государства особо подчеркнул важность добровольческих инициатив и выразил признательность за личный вклад волонтеров в развитие родных городов и регионов. Обращение Президента страны к участникам «Рубежа» зачитал депутат Государственной Думы Российской Федерации, первый заместитель председателя комитета по молодёжной политике Государственной Думы, руководитель «Молодёжки ОНФ» Игорь Кастюкевич.

- В активе вашей авторитетной общественной организации – участие в природоохранной деятельности и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, бескорыстная помощь тем, кто нуждается в заботе и внимании. Ваше стремление к современным знаниям, к освоению новых компетенций, искреннее желание внести личный вклад в развитие родных городов, регионов, всей России – заслуживают самого глубокого признания. Ключевая задача форума «Рубеж» - поддержать талантливых, энергичных, неравнодушных ребят со всей страны, объединить их в сплоченную, дружную команду единомышленников. Желаю вам удачи и успехов, самых добрых и незабываемых впечатлений, - говорится в обращении президента.

Традиционно образовательная программа форума состоит из пяти блоков: встречи со спикерами, мастер-классы, командообразующие тренинги, созидательные активности, диалоги у костра со спикерами в формате «без галстуков». Особое внимание соблюдению противоэпидемиологических требований.

- Каждый участник имеет сертификат о прививке, плюс отрицательный ПЦР тест, сделанный не позднее, чем за 72 часа до прибытия. К каждому, кто заходит на площадку, требования одинаковые, будь то участник, организатор или приглашенные гости, спикеры. Кроме того, на форуме вместе с нами работают медики Федерального медико-биологического агентства. ФМБА наши давние партнеры и друзья. Мы вместе проводим донорские марафоны «Оставайся Донором», а на всех наших форумных площадках доктора обеспечивают медицинское сопровождение, - подчеркнул депутат Государственной Думы Российской Федерации, первый заместитель председателя комитета по молодежной политике Государственной Думы, руководитель «Молодёжки ОНФ» Игорь Кастюкевич.

В этом году форум «Рубеж» впервые проходит осенью, а не летом, как все предыдущие годы. Это связано с тем, что летом команда «Молодёжки ОНФ» активно работала в зонах ЧС на ликвидации последствий и помогала жителям в восстановительных работах в Крыму, Амурской области, Забайкальском крае, Якутии.

В день открытия форума с участниками пообщался руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов, который поблагодарили добровольцев за работу в период пандемии и помощь населению при ликвидации последствий ЧС.

- Вы были одними из первых, кто начал системно помогать пожилым и одиноким людям во время самоизоляции, подвозили врачей, когда в больницах не хватало транспорта, ничего не боялись и были там, где трудно. Оперативность и надежность - то, что всегда отличало участников команды «Молодёжки ОНФ». Спасибо вам за это. Знаю, что здесь собрались и те ребята, кто летом вместо отпуска выезжал в зоны наводнений и пожаров, помогал людям спасти дома от последствий стихий. Форум «Рубеж» - самый подходящий формат, чтобы подвести итоги большой совместной работы, научиться чему-то новому и наметить планы, - отметил Михаил Кузнецов.

Среди участников - представители 67 регионов страны, в том числе и участник команды из Мурманска Константин Борисов.

- Просто всплеск эмоций от этого форума, сначала не понимаешь, что происходит, а потом осознаешь – что учишься работать в команде. Самое главное – чётко понимаешь, кто и чем занимается, за что отвечает.  Приходит осознание, что мы - команда и должны пройти этот путь вместе, до конца, - рассказал участник «Молодёжки ОНФ» из Мурманской области Константин Борисов.

Традиционно форум «Рубеж» является одним из центральных событий для всей большой команды «Молодёжки ОНФ», численность которой в стране сегодня более 80 тысяч человек.

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