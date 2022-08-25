Константин Древетняк: совещание по инвестиционным квотам «на словах завершилось благополучно»

Совещание по подготовке к рассмотрению нижней палатой парламента РФ законопроекта о втором этапе инвестиционных квот, которое провёл в четверг председатель комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин, завершилось тактической победой рыбаков.

Как рассказал ИА «СеверПост» генеральный директор НО «Союз рыбопромышленников Севера» Константин Древетняк, принявший участие в мероприятии, «на словах оно завершилось благополучно».

Он сообщил, принято решение, что после рассмотрения законопроекта в первом чтении вынести его на парламентские слушания, на чём настаивало рыбацкое сообщество.

Рыбаков в этом вопросе поддержали губернаторы морских регионов, в том числе и глава нашего региона Андрей Чибис.

Как рассказал Константин Древетняк, они считают, что до введения второго этапа инвестквот необходимо оценить итоги первого этапа. А они неоднозначны.

Так, программа направлена на обновление крупных судов крупными компаниями. Однако значительная часть уловов поставляется на рынок мелкими и средними компаниями, которые ведут промысел средними и мелкими судами там, где «океанисты» работать не могут.

Как правило, у малого бизнеса нет таких оборотных средств на обновление своего флота. Это означает, что в результате второго этапа произойдёт их неминуемое разорение, уход с промысла и с рынка.

Напомним, в совещании приняли участие рыбаки и представители органов власти Мурманской области.

Фото: https://fishnews.ru/persons/287