Константин Мостовой, мурманчанин, взял «бронзу» на Чемпионате России по сноуборду

С 16 по 21 апреля на базе горнолыжного курорта «Красная Поляна» в Сочи проходит чемпионат России по сноуборду в дисциплинах слоуп-стайл (SS) и биг-эйр (BA). Представитель Мурманской областной спортивной школы олимпийского резерва Константин Мостовой занял третье место в финале в дисциплине биг-эйр.

По результатам отборочного тура среди сильнейших 12 райдеров также и мурманчанин Никита Абозовик. Первым в дисциплине биг-эйр стал сноубордист из Татарстана, второе место досталось спортсмену из Москвы.

Как сообщает региональное Министерство спорта, сегодня также состоится финал Чемпионата России по сноуборду в дисциплине слоуп-стайл (SS).