Константин Мостовой, сноубордист из Мурманска, стал серебряным призёром чемпионата России

В Красноярске 20 марта провели чемпионат России по сноуборду. На базе многофункционального спортивного комплекса «Сопка» состоялось зрелищное состязание в дисциплине слоуп-стайл.

Мастер спорта России Константин Мостовой стал серебряным призёром соревнований. Спортсмен тренируется в Мурманской областной спортивной школе олимпийского резерва под руководством Ильи Шмакова.

Как отмечает Министерство спорта Мурманской области, развитие физической культуры и спорта является одним из ключевых направлений стратегического плана «На Севере – жить!».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/