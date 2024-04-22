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Мурманская область. Арктика (16+)22.04.24 15:30

Конституционный Суд разъяснил механизм прекращения обязательств управляющих компаний МКД

Если срок действия договора управляющей компании (УК) на управление многоквартирными домами истек, однако замены ей вовремя не найдено, она обязана продолжать исполнение своих обязанностей до выбора новой УК. Такое постановление Конституционного суда (КС) размещено на официальном интернет-портале правовой информации.

КС решил опубликовать разъяснения по поводу механизма прекращения обязательств УК после проверки конституционности отдельных положений статьи 162 и статьи 200 Жилищного кодекса в связи с жалобой, поступившей от одной из управляющих компаний Красноярска.

В 2021 году городские жилищно-коммунальные службы взыскали с нее долг на 15,9 тысячи рублей за оплату холодного водоснабжения и водоотведения, поставленных в многоквартирный дом за восемь месяцев 2019 года, хотя срок действия договора компании об управлении домом истек в декабре 2018 года. Однако суды заключили, что компания должна продолжать исполнение своих обязанностей до начала управления домом новой УК.

Конституционный суд разъяснил, что управление многоквартирными домами и обслуживание общего имущества собственников должно происходить непрерывно. УК начинает действовать с момента регистрации в реестре лицензий региона после заключения договора, размещаемого в ГИС ЖКХ, и при его прекращении орган Госжилнадзора в течение пяти рабочих дней должен отразить соответствующие изменения в реестре.

При этом техническую документацию, средства и оборудование УК обязана передать той организации, что придёт ей на смену, в течение трёх рабочих дней. В некоторых случаях обязанности по управлению домом сохраняются, когда сведения о нем исключены из реестра лицензий субъекта не по заявлению УК, а по решению органа Госжилнадзора по причине привлечения УК к административной ответственности или её банкротства.

Однако, как правило, арбитражные суды в целях непрерывности управления домом обязывают УК продолжать работу и оплачивать коммунальные ресурсы до передачи управления новой УК. «Несмотря на то, что такое истолкование влечет за собой ограничение свободы экономической деятельности и права частной собственности, оно не может восприниматься как неприемлемое», — указал КС РФ.

Судебная инстанция постановила, что возложение на УК, не передавшей вовремя документы, технические средства и оборудование новой организации, обязанности продолжать свою деятельность после прекращения договора управления «не лишено конституционной целесообразности».

«При отсутствии какого-либо иного субъекта управления таким домом это продиктовано целями непрерывного обеспечения безопасной эксплуатации дома и реализации жилищных прав граждан. Такая обязанность УК по продолжению управления многоквартирным домом и оплате коммунальных ресурсов не является неограниченной по времени», — уточнил КС.

Как пишет «ПГ» в пресс-службе КС отметили, что при таком истолковании оспариваемые нормы «не расходятся с конституционными принципами необходимости и соразмерности ограничений прав и свобод». 

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