Конституция – это стержень, который скрепляет общество - Тамара Прямикова

Завтра, 1 июля, – последний день голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации. Из-за пандемии коронавируса россиянам впервые представилась возможность отдать свои голоса не в один день, а в течение недели.

Сегодня в голосовании приняла участие заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска Тамара Прямикова.

– Конституция – это стержень, который скрепляет общество. В какой стране мы будем жить, как мы будем защищены – зависит только от нас. Я полностью поддерживаю поправки о территориальной целостности страны, о сохранении исторической памяти, – прокомментировала Тамара Прямикова. – И, безусловно, очень нужная поправка о том, что дети являются важнейшим приоритетом государственной политики Российской Федерации. Ведь подрастающее поколение – это наше будущее. И чтобы это будущее было в руках самодостаточных, уверенных, образованных людей, которые гордятся своим Отечеством, нужно уделять этому особое внимание уже сегодня.

Напомним, в Мурманске открыты 137 участков для голосования. Они работают с 8 до 20 часов. На всех участках действуют строгие меры безопасности: обязательная термометрия, обеспечение всех участников голосования средствами индивидуальной защиты и санитайзерами. Потоки людей, которые входят и выходят с участка, разведены.