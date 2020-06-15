Конституцию знай и подарки получай!

В Мурманской области с 25 июня по 1 июля пройдут дни голосования по поправкам в Конституцию. И в эти дни любой участник голосования, может принять участия в викторине «Конституция и мы», которая проводится по инициативе «Центра Гуманитарных исследований и консультирования в социальной сфере» («ЦГИКС»).

«Викторина проводится в целях формирования гражданской активности и патриотического сознания граждан, в том числе молодежи, развития интереса и проверки знаний истории и содержания основного закона страны» - комментирует исполнительный директор АНО «ЦГИКС» Антон Гапеев.

Для того чтобы стать участником, достаточно получить купон участника у волонтёра викторины с 25 июня по 1 июля, которые будут располагаться вблизи избирательных участков, ответить на вопросы викторины, активировать на купоне уникальный qr-код у волонтёра. Либо с 15 июня можно принять участие в викторине на сайте www.Конституцияимы.рф - распечатать купон участника и с 25 июня по 1 июля активировать его в пункте приёма у волонтера викторины расположенного вблизи вашего избирательного участка. Призёры - участники викторины примут участия в розыгрыше подарков.

Определение победителей будет проходить ежедневно с 25 июня по 1 июля, номера победителей будут публиковаться на сайте http://Конституцияимы.рф. Победителей ждут смартфоны, планшеты, бытовая техника, а также подарочные сертификаты, а главным призом станет автомобиль.

Викторина проводится в следующих населенных пунктах Мурманской области: г.Мурманск, г. Мончегорск, г. Кандалакша, г. Ковдор, г. Кола, г. Оленегорск, г. Гаджиево, г. Полярный, г. Североморск, г. Снежногорск, г. Заполярный, пгт. Мурмаши, пгт. Никель.

Подробная информация по викторене размещена на сайте КОНСТИТУЦИЯиМЫ.рф, в группе «ВКонтакте» и «Инстаграмм»: https://vk.com/constitution_51 https://www.instagram.com/constitution.51/