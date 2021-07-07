Конструктивный диалог об освоении Арктики в Архангельске будет продолжен

Завершил работу IV Международный форум «Судостроение в Арктике», посвященный проблемам и перспективам судостроения и машиностроения в контексте развития Арктической зоны, который состоялся в Архангельске 1-2 июля.

Как сообщают организаторы мероприятия, форум был организован совместными усилиями правительства Архангельской области, Судостроительного кластера Архангельской области и Северного (Арктического) федерального университета (САФУ) и Агентства регионального развития Архангельской области.

Участие в форуме приняли руководители промышленных предприятий со всей России, инженеры, отраслевые эксперты, представители органов власти. Многие делегаты присоединились к работе форума в онлайн-режиме.

Участники форума говорили о росте грузопотока по Северному морскому пути, реализации крупных промышленных и инфраструктурных проектов в северных регионах, растущем международном интересе к Арктике, ужесточении экологических требований, ускоряющимся технологическом прогрессе – о том, что создаёт новые вызовы и возможности для судостроительных предприятий.

В рамках мероприятия участники обменялись мнениями по таким темам, как строительство флота и морской техники для освоения Арктики, развитие государственной политики в сфере судостроения, подготовка кадров для судостроительных и судоремонтных предприятий, практические аспекты импортозамещения и локализации производства оборудования и технологий, возможности предприятий Архангельской области в сфере судостроения и судоремонта.

С докладами выступили, в частности, заместитель генерального директора по флоту ФГУП «Росморпорт» Василий Стругов, исполнительный директор АО «Первая горнорудная компания» Игорь Семенов, директор консультационной компании «Гекон» Михаил Григорьев, заместитель генерального директора по проектным работам ООО «Газпром инвест» Сергей Пигин, руководитель программы развития морской логистики ПАО «Газпром нефть» Александр Филиппов, руководитель проекта блока технического развития АО «Объединенная судостроительная корпорация» Дмитрий Клешнев и другие.

Как отмечали многие участники, развитие взаимодействия между компаниями – важнейший шаг к тому, чтобы Архангельская область стала центром строительства современного гражданского флота для Арктики. Именно с этой целью несколько лет назад был создан региональный Кластер судостроения и производства морской техники.

В числе основных проектов, в которых участвуют предприятия Архангельской области – строительство на северодвинских предприятиях «Севмаш» и «Звёздочка» суперблока ледостойкой добывающей платформы «ЛСП А» для месторождения Каменномысское-море, повышение конкурентоспособности предприятий, занятых в области ремонта и технического обслуживания морских и речных судов, развитие традиционного деревянного судостроения (в частности, создание деревянного коча на одной из соломбальских верфей).

Один из новейших проектов кластера – проектирование, строительство и эксплуатация пассажирских судов с ледовым усилением для организации пассажирских перевозок по речным маршрутам. В прошлом году договоренность о финансировании строительства четырех судов в рамках программы льготного лизинга была достигнута на встрече губернатора Александра Цыбульского с главой Минпромторга России Денисом Мантуровым.

Будущее судостроительной отрасли в Архангельской области связано со строительством сложной морской техники, развитием сервисного обслуживания и работой в интересах компаний, реализующих проекты в Арктической зоне.

«В Архангельске формируется грузовая база, здесь много новых, зарождающихся производств, – отмечает директор ассоциации «Судостроительный кластер Архангельской области» Сергей Смирнов. – Сегодня Архангельск является главным портом-снабженцем Арктики. Через город идет мощный грузовой поток, поэтому ремонт судов станет еще одним важным направлением, в рамках которого предстоит наращивать темпы работ. Регион готов выступить базой для сервисного обслуживания судов и морской техники, стать ключевым пунктом технологического обеспечения арктических проектов. Для достижения этого статуса необходимы согласованные усилия предприятий, формирование слаженной цепочки подрядчиков, включающей как крупнейшие верфи Северодвинска, так и предприятия малого и среднего бизнеса. Залог нашего успеха – повышение конкурентоспособности через развитие кооперации, ориентация на современные тенденции рынка и использование нашего преимущества – прямого выхода в Арктику».

Конструктивный диалог об освоении Арктики в Архангельске будет продолжен на форуме «Арктические проекты – сегодня и завтра», который состоится уже в девятый раз и запланирован на октябрь 2021 года.