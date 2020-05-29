С 1 июня текущего года Консульский отдел Посольства России в Осло частично возобновляет личный приём российских граждан, имевших предварительную запись в период с 16 марта по 1 июня этого года. В первое время после открытия приём будет осуществляться исключительно по вопросам:

обмена заграничных паспортов (приоритетным правом подачи документов пользуются владельцы паспортов, срок действия которых истекает в июне-июле 2020 г ., не имеющие действительного внутреннего паспорта гражданина Российской Федерации);

выдачи готовых заграничных паспортов (в порядке живой очереди, обращайтесь к сотруднику охраны Посольства);

оформления документов, необходимых для продолжения выплаты пенсии в Российской Федерации (подтверждение факта нахождения гражданина в живых, справка о постоянном месте жительства за пределами России, справка о выполнении/невыполнении оплачиваемой работы за пределами России), в отношении лиц, у которых срок действия соответствующих документов истек до 1 марта 2020 г . или истекает после 31 мая 2020 г . (для сокращения времени ожидания очереди просим обращаться к сотруднику охраны Посольства);

гуманитарного характера при наличии документального подтверждения соответствующих обстоятельств (обращения следует направлять на адрес эл. почты consul@online.no).

Прием заявлений на обмен загранпаспорта (не более 20 в день с возможностью последующего увеличения этого числа) будет осуществляться по записи в день обращения по рабочим дням - с 8.30 до 12.30, кроме дня государственного праздника – 12 июня.

Посетителям, имевшим запись в период с 16 марта по 1 июня 2020 г ., необходимо с 8.00 до 8.30 в день подачи заявления сообщить через переговорное устройство при входе в Консульский отдел Посольства (вход со стороны Leiv Eirikssons gate) свои имя и фамилию и получить подтверждение времени приёма.

Заявителям, проживающим вне столичного региона, рекомендуется не менее, чем за 2 дня сообщать о своём приезде в Осло по эл. почте consul@online.no.

Запись по телефону не осуществляется.