Контактирующих с больными COVID-19 в РФ будут отслеживать по данным сотовых операторов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минкомсвязи РФ создать на основании данных сотовых операторов о геолокации систему отслеживания находящихся в контакте с больными коронавирусом, сообщается на сайте кабмина.

«Минкомсвязи России организовать создание системы отслеживания граждан, находящихся в контакте с больными новой коронавирусной инфекцией, на основании сведений сотовых операторов о геолокации сотового телефона конкретного лица, предусмотрев возможность оповещения граждан о факте контакта с лицом, больным новой коронавирусной инфекцией, путём рассылки соответствующих сообщений в целях информирования их о необходимости самоизоляции, а также направление данной информации в оперативные штабы субъектов РФ», - говорится в сообщении.

Срок выполнения поручения – до 27 марта.