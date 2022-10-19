Мурманский «Контейнер-холл» стал локацией для съемок документального фильма о северном кинематографе.

В интерьерах уникального молодёжного пространства спикеры киноленты делятся своими историями и дают советы начинающим киноделам. Фильм – совместный проект «Арктической киношколы», продакшена «Тундра Фильм» и киноклуба «АРТ – Прожектор». Картина расскажет о том, как заполярный кинематограф зарождался, что в нем происходит сейчас и что его ждет в будущем.

Напомним, «Контейнер-холл» открылся этим летом на улице Генералова, 22, недалеко от МГТУ. Оригинальный объект состоит из морских контейнеров, составленных в единое двухэтажное помещение с переходами. Здесь расположено выставочное пространство, творческие мастерские, административный и волонтерский корпуса, амфитеатр для просмотра кино, театральных постановок и выступлений, зона отдыха и магазин сувениров. Проект реализован Центром городского развития Мурманской области при поддержке Правительства Мурманской области, регионального министерства градостроительства и благоустройства, Мурманского морского торгового порта, АСИ «Молодёжь России», мурманского отделения Союза художников России.

Как сообщает региональное5 Министерство градостроительства и благоустройства, «Арктическая киношкола» – один из победителей грантового конкурса регионального министерства культуры на поддержку проектов в области культуры и искусства. В этом году на базе киношколы при поддержке Президентского фонда культурных инициатив сформирована полноценная образовательная программа по кинопроизводству для всех желающих.

Фото: https://gov-murman.ru