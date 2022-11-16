«Контейнер-холл» в Мурманске – обладатель золотого диплома премии «Золотой Трезини»

15 ноября в Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге объявили результаты V Международной премии «Золотой Трезини», которая присуждается за выдающиеся заслуги в области архитектуры и искусства. Номинантами стали проекты из разных городов и стран – от Индии до Франции. Финалистом в номинации «Лучший реализованный проект креативного пространства» стал мурманский «Контейнер-холл».

В 2022 году участниками премии «Золотой Трезини» стали 1123 заявки из 74 стран мира, «Контейнер-холл» дошёл до финала и взял «Золотой диплом».

«Контейнер-холл» – это уникальное для Мурманской области молодёжное пространство, которое удалось создать благодаря поддержке правительства Мурманской области, регионального Министерства градостроительства и благоустройства. Кроме того, проект получил грантовую поддержку по итогам конкурса молодёжных инициатив Всероссийского форума «Таврида».

Культурное пространство состоит из морских контейнеров, составленных в единое двухэтажное помещение с переходами, в каждом блоке – свой функционал: выставочное пространство, творческие мастерские, административный и волонтёрский корпуса, амфитеатр для просмотра кино, театральных постановок и выступлений.

Как сообщает региональное Министерство градостроительства и благоустройства, Международная архитектурно-дизайнерская премия «Золотой Трезини» присуждается пятый год подряд. В совет и жюри входят представители 32 стран. Девиз премии — «Архитектура как искусство». Главная цель – объединить тысячи архитекторов со всего мира, выявить и сохранить историко-культурную, научную и художественную ценность их работ.

Фото: https://gov-murman.ru