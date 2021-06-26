Контейнерную площадку на ул. Куйбышева в Мурманске обустроят до конца лета

В отношении ООО «Комфорт», обслуживающего дом №3 по ул. Куйбышева в Мурманске, рассматривается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении – сообщили в администрации города. Ранее представители ОНФ обратили внимание муниципальных властей на отсутствие организованной контейнерной площадки во дворе дома: крупногабаритные отходы (КГО) складировались непосредственно на землю и никем не вывозились.

«В соответствии с реестром контейнерных площадок, предназначенных для сбора ТКО от населения, который является приложением №1 к Генеральной схеме очистки территории муниципального образования город Мурманск, около дома №3 по ул. Куйбышева должна быть организована площадка с двумя контейнерами вместимостью 0,6 куб. м . каждый. Также, согласно действующим нормативно-правовым актам, удаление негабаритных отходов должно производиться по мере их накопления, но не реже одного раза в неделю, однако проведенные нами рейды показали, что это требование не выполняется», - рассказал член регионального штаба ОНФ в Мурманской области Максим Сахневич.