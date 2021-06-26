Контейнерную площадку на ул. Куйбышева в Мурманске обустроят до конца лета
В отношении ООО «Комфорт», обслуживающего дом №3 по ул. Куйбышева в Мурманске, рассматривается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении – сообщили в администрации города. Ранее представители ОНФ обратили внимание муниципальных властей на отсутствие организованной контейнерной площадки во дворе дома: крупногабаритные отходы (КГО) складировались непосредственно на землю и никем не вывозились.
«В соответствии с реестром контейнерных площадок, предназначенных для сбора ТКО от населения, который является приложением №1 к Генеральной схеме очистки территории муниципального образования город Мурманск, около дома №3 по ул. Куйбышева должна быть организована площадка с двумя контейнерами вместимостью
В администрации Мурманска выявленные общественниками нарушения подтвердили и сообщили о том, что в рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности проживания и охрана окружающей среды на 2018-2024 годы» специализированной организацией ММБУ «Экосистема» все отходы, в том числе, большое количество старых автопокрышек, с территории участка были вывезены. В адрес же ООО «Комфорт» направлено требование о выполнении работ по обустройству контейнерной площадки в течение летнего периода