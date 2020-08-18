Контейнерооборот порта Мурманск сократился на 11,3%
Контейнерооборот портов Арктического бассейна по итогам января-июля 2020 года составил 86,08 тысячи TEU (20-футовых контейнеров), что превышает показатель аналогичного периода прошлого года на 1,8%, сообщает Ассоциация морских торговых портов РФ.
Перевалка каботажных контейнеров за отчётный период составила 84,53 тысячи TEU (+1,3%). Рефрижераторных контейнеров (груженых, каботажных) портами бассейна перевалено 1,94 тысячи TEU (+20,4%).
Порт Дудинка (ЗТФ ПАО «ГМК «Норильский никель») нарастил перевалку контейнеров на 0,3%, до 35,67 тысячи TEU, Архангельск - на 26,2%, до 19,97 тысячи TEU.
Контейнерооборот порта Мурманск сократился на 11,3%, до 27,51 тысячи TEU.
Прочими портами бассейна перевалено 2,94 тысячи TEU (+34,9%).
Темпы роста контейнерооборота увеличились и находятся на уровне января-марта текущего года. В январе-апреле и январе-мае текущего года отмечалась отрицательная динамика перевалки контейнеров.