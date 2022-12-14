Контейнеровоз «Норникеля» «Мончегорск» совершил экспериментальный рейс по маршруту Шанхай – Мурманск – Санкт-Петербург

Арктический контейнеровоз «Норникеля» «Мончегорск» совершил экспериментальный рейс Шанхай – Мурманск – Санкт-Петербург. Как сообщает «Норникель» в своём тelegram-канале, весь путь от Восточно-Китайского моря до Финского залива занял 34 дня, пройдено 6,5 тысячи морских миль по Северному морскому пути.

На борту дизель-электрохода из собственного флота «Норникеля» — медь и другая металлопродукция компании. Контейнеровоз двигался без ледокольного сопровождения, пробивая кормой льды толщиной до двух метров. После разгрузки в Шанхае судно отправилось на плановый доковый ремонт в порт Чжоушань.

Раз в пять лет, согласно морскому регистру, дизель-электроход должен проходить проверку, чтобы продлить документы на эксплуатацию. Назад в Санкт-Петербург контейнеровоз вернулся с китайскими товарами на борту.

Фото: https://t.me/s/nornickel_official